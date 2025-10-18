Purbalingga BPBD se centra en acelerar el manejo de deslizamientos de tierra en Panusupan Village

Purbalingga (ANTARA) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Purbalingga Regency, Java Central, junto con una serie de elementos relacionados, continúa tomando medidas para acelerar el manejo de emergencia del desastre por deslizamiento de tierra que ocurrió en el distrito local de Panusupan Village.

El director ejecutivo de BPBD de Purbalingga Regency, Prayitno en Purbalingga, dijo el sábado que desde el primer día (16/10) después del incidente, se habían desplegado cientos de personal conjunto para hacer frente a deslizamientos de tierra y carreteras colapsadas en la aldea de Panusupan, distrito de Rembang.

«Un total de unos 300 empleados de BPBD, TNI, Polri, voluntarios, estudiantes y residentes locales participaron en cooperación mutua para recuperar piedras del río Ideng e instalar gaviones para sostener el acantilado del deslizamiento de tierra», dijo.

En este caso, dijo, BPBD junto con el Servicio de Planificación Espacial y Obras Públicas de Purbalingga Regency (DPUPR) han comenzado a instalar 20 metros cúbicos de cestas de alambre en puntos propensos a deslizamientos de tierra como parte de los esfuerzos de respuesta a emergencias.

Según él, también se cerraron temporalmente las grietas en la carretera para evitar que los daños empeoraran.

Además del trabajo físico, su partido también distribuyó cuatro paquetes de asistencia logística de la Agencia Nacional Zakat Amil (Baznas).

Además, dijo que el desastre de deslizamiento de tierra tipo deslizamiento de escombros giratorio que ocurrió el miércoles (15/10) alrededor de las 3:15 p.m. WIB después de que el distrito de Rembang fuera golpeado por lluvias intensas y de alta intensidad provocó que las carreteras del distrito y las carreteras de la aldea en Bojongsana Hamlet, Panusupan Village colapsaran a una profundidad de 2,5 metros.

«Los daños en la carretera del distrito alcanzaron una longitud de unos 41 metros y una anchura de 5 metros, mientras que la carretera del pueblo colapsada tenía 26 metros de largo. Como resultado, la movilidad de los residentes en dos aldeas, a saber, Bojongsana y Batur, se vio afectada», dijo.

Dijo que actualmente las dos carreteras sólo pueden ser cruzadas por vehículos de dos ruedas después de que se haya completado el servicio comunitario.

Según él, esta condición tiene un impacto directo en las actividades económicas de 1.162 jefes de hogar o aproximadamente 3.500 personas.

«Aparte de esto, también se produjeron deslizamientos de tierra en las paredes del río Ideng, por lo que es necesario un tratamiento rápido para evitar nuevos deslizamientos de tierra», dijo.

Dijo que BPBD está monitoreando actualmente las condiciones del campo, ya que aún existe la posibilidad de que se produzcan más deslizamientos de tierra ya que el clima en el área local no ha mejorado completamente.

«El equipo permanece alerta y continúa monitoreando. También estamos coordinando con las administraciones de las aldeas y subdistritos para que los residentes permanezcan alerta, especialmente cuando llueve con alta intensidad», dijo.

