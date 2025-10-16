Purbalingga BPBD está llevando a cabo una emergencia por deslizamiento de tierra en Panusupan

Purbalingga (ANTARA) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD), Purbalingga Regency, Java Central, llevó a cabo una respuesta de emergencia a un deslizamiento de tierra que cortó el acceso a la carretera que conecta dos aldeas en la aldea de Panusupan.

El director ejecutivo de BPBD de Purbalingga Regency, Prayitno en Purbalingga, dijo el jueves por la noche que los esfuerzos de respuesta de emergencia estaban siendo llevados a cabo por un equipo de BPBD junto con el Departamento de Obras Públicas y Planificación Regional (PUPR) y el gobierno de la aldea de Panusupan, distrito de Rembang.

«El equipo de BPBD, junto con la DPUPR y el gobierno de la aldea de Panusupan, llevaron a cabo inmediatamente una evaluación de campo y coordinaron las medidas de gestión de emergencias para que el acceso de los residentes pudiera restablecerse rápidamente», dijo.

Según los resultados de la evaluación, dijo, se descubrió que el deslizamiento de tierra que ocurrió el miércoles por la tarde (15/10) después de que el área fuera golpeada por fuertes lluvias, provocó que la carretera del distrito en la aldea de Bojongsana desarrollara grietas que midieron 41 metros de largo y cinco metros de ancho, con un hundimiento del terreno de 2,5 metros.

Además, la carretera del pueblo también se derrumbó más de 26 metros con una profundidad de 2,5 metros, así como deslizamientos de tierra en las paredes del río Ideng.

“Este tipo de deslizamiento de tierra se conoce como deslizamiento de escombros giratorio”, dijo.

Para acelerar la restauración del acceso, dijo, BPBD coordinó con la agencia PUPR y los residentes locales para llevar a cabo servicios comunitarios para construir un camino de emergencia de piedra para que pudiera ser transitado por vehículos de dos ruedas.

«A partir de hoy (16/10) se realizará servicio comunitario. Mañana (17/10) el servicio PUPR enviará 20 gaviones que serán instalados como barreras temporales para sellar grietas en la vía», dijo.

Además, dijo, se desplegará equipo pesado para ayudar a establecer rutas de emergencia.

Según él, también se había acordado que los terrenos de los residentes locales podrían utilizarse como una nueva ruta alternativa.

“El plan permanente de reubicación de carreteras se desplazará hacia la izquierda con una propuesta de acuerdo en 2026 a través del servicio PUPR, que se estima que requerirá un presupuesto de alrededor de 600 millones de IDR”, dijo.

Dijo que actualmente la carretera sólo puede ser utilizada por vehículos de dos ruedas y que el equipo conjunto continuará realizando mejoras para que la economía local pueda volver a la normalidad.

Los trabajos de seguimiento involucrarán a unos 200 residentes y durarán los próximos cinco días, dijo.

En este caso, dijo, todos los elementos relacionados como BPBD, DPUPR, Babinsa, la policía de Rembang, el gobierno de la aldea de Panusupan y la comunidad continúan trabajando juntos para hacer frente al desastre de emergencia.

Además, su partido también ha colocado señales de advertencia sobre carreteras dañadas.

«La adopción de medidas rápidas y concertadas es clave para minimizar el impacto de los desastres y acelerar la recuperación», afirmó Prayitno.

