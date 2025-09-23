Purbalingga-BC Regency Gobierno Purwokerto destruyó millones de cigarrillos ilegales

Purbalingga (Antara) – El Gobierno de Purbalingga Regency, Java central, junto con los Servicios de Aduanas y Impuestos Especiales de Purwokerto (KPPBC) y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley destruyeron 1.593.196 cigarrillos ilegales con un valor total de aproximadamente Rp2.2 billones.

«Esta es una prueba clara del trabajo conjunto al proteger nuestro territorio contra la propagación de productos ilegales que dañan a la comunidad y al país», dijo el martes el martes Purbalingga Raent Fahmi M Hanif durante la destrucción simbólica de mil millones de cigarrillos ilegales en la página de Dipokoko Pendopo.

Según él, la destrucción fue prueba de un compromiso conjunto al exterminar la circulación de deberes de impuestos especiales (BKC).

En este caso, la destrucción es la fase final del exterminio de cigarrillos ilegales que comenzaron con la recopilación de información de la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP), seguido de una operación conjunta con KPPBC Purwokerto, para la acción y el proceso legal.

También invitó a toda la comunidad a desempeñar un papel activo en la supresión de la circulación de cigarrillos ilegales en la regencia de Purbalingga.

«La existencia de cigarrillos ilegales reducirá directamente los ingresos de los impuestos especiales, donde se devolvió parcialmente a las regiones en forma de lotes de tabaco (DBHTT)», explicó.

Dijo que el gobierno de la regencia de Purbalingga está comprometido a suprimir la circulación de cigarrillos ilegales al aumentar la vigilancia en los puntos vulnerables con las costumbres y las tareas de impuestos especiales.

Además, dijo, el gobierno de la regencia de Purbalingga también trabajará juntos en la socialización en los peligros y los efectos negativos de los cigarrillos ilegales.

«¡Comprometámonos a nosotros mismos» con nosotros con cigarrillos ilegales! «, Dijo Fahmi.

Mientras tanto, el jefe de KPPBC Purwokerto Dwijanto Wahjudi dijo que el cigarrillo ilegal que fue destruido fue el resultado de 12 meses desde julio de 2024 hasta mayo de 2025 en el área de trabajo de Purwokerto KPPBC, incluidos Purbalingga, Banyumas y Banjarnegara.

«Los productos que se destruyen en promedio provienen de fuera de la región central de Java, los resultados de las redadas en puestos y tiendas que venden cigarrillos sin tareas de impuestos especiales o cintas de polosan», explicó.

Según los datos, el Purbalingga Regency DBHCHT en 2025 llegó a Rp18.02 mil millones lo que se asignó para varios campos importantes, incluida la salud (la construcción y el mantenimiento de hospitales y Puskesmas, pagos, pagos, pagos, pagos, pagos, pagos), pagos, pagos, pagos de pagos, pagos, a pagos. Distribución, contribuciones de empleo de BPJ, capacitación y asistencia de instalaciones de infraestructura) y aplicación de la ley (socialización de aduanas y cigarrillos y cigarrillos ilegales).

