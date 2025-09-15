«Puppet Orang on the Street» animó la ciudad vieja de Semarang

Semarang (Antara): la actuación del «Wayang Orang on the Street» que elevó el juego «Pinilih» fue animada en la antigua área de Semarang, exactamente en la intersección de Sayangan el domingo por la noche.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, participó en el papel de Sang Hyang Wenang, junto con varios jefes de organizaciones de equipos regionales (OP) con diferentes roles en el rendimiento.

En colaboración con la Asociación de Puppetas Nesti Pandowo Semarang, la actuación «Wayang Orang on the Street» también pierde la serie de festivales de la Ciudad Vieja.

La pieza «Sang Pinilih» cuenta la historia del soldado de una hija llamada Srikandi, que es muy famosa en el injusto Wayang que se enfrenta a la guerra contra las filas de las tropas de Kurawa.

En la batalla llamada Kurihetra, Srikandi logró matar a Bisma con arcos y flechas.

Agustina, el alcalde de Semarang, que se encontró después de que parecía admitir que inicialmente estaba bastante nervioso, porque no controlaba el fino lenguaje javanés que generalmente se usaba para el puesto de títeres.

«Afortunadamente, los amigos ayudaron a todos. Y lo que hizo que la atmósfera fuera líquida porque se nos permitió comunicarnos con la audiencia. Continúa, puede usar indonesio», dijo.

Ciertamente, espera que el mensaje en The Puppet Show esté bien transmitido y también mejore el amor por el espectáculo de títeres, especialmente para los jóvenes.

La actuación del «Wayang Orang Orang en la calle» en el área de la ciudad antigua de Semarang, domingo (14/09/2025). Entre/zuhdiar laeis

Según él, la actuación de «Wayang Orang on the Street» en la Ciudad Vieja era un prefijo para apoyar, por lo que el arte de la gente de Wayang, uno de los cuales está en Semarang, con el riñador Nesti Pandowo, puede volver a subir.

«‘El Wayang Orang on the Street’ es el ‘despegue’. El gobierno de la ciudad de Semarang apoyará a la gente de Wayang para volver a subir, uno de los cuales fue una promesa de los jugadores de títeres de hacer ‘rendimiento’ con más frecuencia en todos los puntos», dijo.

Dio un ejemplo de una actuación de arte cultural en Bali, por lo que esperaba que el espectáculo de marionetas en Semarang fuera fácil de encontrar con varias obras amadas por la audiencia.

Además, Agustina dijo que la ciudad de Semarang City también planeaba ofrecer ayuda en forma de ropa o disfraces de títeres en todos los estudios de títeres en la ciudad de Atlas en 2026.

El vicealcalde de Semarang Iswar Aminuddin agregó que las personas de Wayang no son solo actuaciones de arte tradicionales, sino también medios importantes para preservar los nobles valores de la cultura de la nación.

«Doy la mayor apreciación por la implementación de ‘Dolls on the Street’. Esta actuación no es solo un intento de mantener la cultura, sino también como un episodio para enseñar y enseñar valores morales a cada generación», dijo.

También presente sobre la implementación, miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) Samuel Wattimena, quien tuvo la oportunidad de leer poesía antes de que se realizaran los jugadores de títeres.

Samuel como legislador del Distrito Electoral Central de Java 1, que también era conocido como el diseñador, leyó un poema titulado «La poesía de apertura», seguida de la canción «Indonesia Pusaka» con varios profesores presentes, y la canción «Faithful Ria» de Bung Karno.