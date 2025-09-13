Pueblo rojo y blanco cooperativo Nuevo espíritu de construcción pueblo

SOLO (Antara) – Después de una década del pago del Fondo de la Villa a través del Servicio Estatal y la Oficina del Tesoro (KPPN) desde 2015, el Fondo de la Aldea se ha convertido en el instrumento más importante del gobierno de la aldea para mejorar el pozo y la independencia de la economía de la aldea.

Medio -2025 El Ministerio de Finanzas introdujo un nuevo requisito para el pago de los fondos de la aldea de la Fase II, a saber, la formación de la Cooperativa Red y Blanca Village (KDMP). El desarrollo de la aldea es una de las prioridades en ASTA CITA implementadas a través de la instrucción presidencial número 9 de 2025 sobre la aceleración de la formación de cooperativas de rojo y blanco de la aldea/Kelurahan.

La formación de KDMP es una condición para la distribución de fondos de la aldea Fase II de 2025, de acuerdo con la instrucción presidencial número 9 de 2025 y la carta circular de las finanzas S-9/MK/PK/2025 Ministro. Los requisitos que deben cumplirse incluyeron una declaración de dedicación al apoyo presupuestario de la aldea (APBDESA) y la escritura del establecimiento de KDMP o la prueba de presentar documentos al notario.

Sin la integridad de estos documentos, el KPPN no puede pagar la Fase II de Dorpsfonds. El presidente Pabowo enfatizó la importancia de formar una cooperativa de la aldea como un intento de aumentar la seguridad alimentaria (Regional Rethe Rethe en Akmil Magelang, 21-28 de febrero de 2025).

«Mi base es el Artículo 33 del Artículo 33, la economía se basa en los esfuerzos conjuntos basados ​​en el principio del parentesco. Apoyo firmemente todos los esfuerzos para estimular las cooperativas en Indonesia. Las cooperativas son el SIDA, las cooperativas son un medio para ayudar a nuestros pueblos, ayudar a nuestros hermanos que todavía son débiles en su economía», dijo Prabowo.

Durante una reunión limitada en el Palacio del Estado el 3 de marzo de 2025, el Presidente de la República de Indonesia anunció que lanzará 70,000 cooperativas de la aldea bajo el nombre de la Cooperativa Red and White Village (KDMP). Se espera que este programa sea una solución para varios problemas en la aldea, especialmente cuando se trata de la cadena de distribución que es demasiado larga, limita el capital y el dominio de los intermediarios que suprimen los precios de los agricultores.

Además, esta cooperativa también está destinada a reducir los costos para los consumidores. El financiamiento para la formación de KDMP proviene de fondos de la aldea apoyados por Himbara (Bumn Bank).

El gobierno ofrece una confirmación de garantías incluidas en el Reglamento del Ministro de Finanzas No.49/2025 sobre los procedimientos de préstamos en el contexto de financiamiento de las cooperativas de la aldea/Kelurahan Merah Putih, como un paraguas legal, para no agregar riesgos a los bancos.

El gobierno también regula la autoridad de las obligaciones y el apoyo para el uso de fondos de asignación general (DAU), fondos de participación en las ganancias (DBH) o fondos de la aldea para las devoluciones de préstamos. Este es el papel de la APBN en el apoyo a la economía de la aldea/Kelurahan, mientras que aún presta atención al principio de riesgo para ser manejado adecuadamente.

Esta es una reducción del riesgo de que la formación de KDMP no es solo una «cooperativa en el documento» como un requisito administrativo sin influir en la productividad con el apoyo de las comunidades rurales destinadas a aumentar las actividades económicas y el bienestar comunitario.

El financiamiento es totalmente respaldado por el estado a través de un apoyo de liquidez barato a Mitra Bank (BRI, Mandiri, BNI y BSI), con instalaciones de préstamos KDMP: interés de préstamos de 6 % de PA, techo de hasta 3 m, 6 años de tenor y un período de gracia de 6-8 meses. La distribución de fondos a KDMP aún debe llevarse a cabo sobre la base del principio de «diligencia debida correcta» que se refiere a la capacidad de cada cooperativa y realmente se usa como debería. Esto significa que los beneficios se logran al máximo, el riesgo de control y peligro moral puede prevenirse desde el principio.

Si no se realiza ningún pago, el mecanismo de intercepción es llevado a cabo por la matanza de fondos de la aldea o el Fondo de Asignación General (DAU)/ Fondo de participación en las ganancias (DBH). El jefe de la aldea/Lurah será un supervisor de KDMP y es responsable del desarrollo, la capacitación de recursos humanos y la gobernanza de KDMP.

KDMP está al menos equipado con instalaciones adaptadas a las características y potencial de la aldea, incluidas: las compañías clínicas de farmacia y pueblo, de modo que los servicios de salud son asequibles, almacenamiento y almacenamiento en frío, de modo que el almacenamiento de distribución agrícola y pescadores en el mar no toca rápidamente, ahorros y préstamos, ahorros y ahorros de. KDMP está diseñado para construir una base de base fuerte e inclusiva, económica, regentes/alcaldes y aldeas/cabezas de lurah se convierten en supervisores cooperativos.

Todos van juntos, de modo que KDMP no solo aparece, solo satisface las necesidades administrativas de la distribución de los fondos de las aldeas, sino que tiene un impacto en la economía de la comunidad de la aldea y es sostenible. The Ministry of Finance compiles the APBN funding and distribution policy to support the formation of KDMP and provides incentives to villages/kelurahan that actively participate through the allocation of village funds, the Ministry of Villages supports the acceleration of the formation of KDMP through identification of village Potentials, Land Provision, Strategic Preparation of Village Development Priorities Through KDMP, Community Assistance, Empowerment, And Monitoring and Colaboración con el grupo de trabajo formado. BI, OJK y LPS ofrecen soporte para el programa KDMP a través de medidas de política macroprudencial, garantía de microprudenciales y depósitos.

El Ministerio del Interior alienta al gobierno regional y supervisó al gobierno regional en la formación de KDMP, incluida la facilitación de la coordinación de programas y presupuestos a nivel provincial, distrito/municipal y de la aldea. Asegurar que las actividades de apoyo de KDMP se incluyan en el documento regional de planificación y presupuesto, así como realizar socialización, monitoreo, evaluación, informes, supervisión y supervisión de la implementación de la política del programa por parte del gobierno regional de acuerdo con su autoridad.

El Ministerio de Cooperativas acelera la formación de KDMP a través de la preparación de modelos de negocio, capacitación y ayuda de los recursos humanos, el fortalecimiento de las cooperativas basadas en digital, así como la socialización, el monitoreo y la evaluación general.

Se han elaborado todos los mecanismos para ofrecer una buena estructura para aumentar la actividad económica de la aldea a través de la política gubernamental. De acuerdo con lo que ha transmitido el Ministro de Finanzas, que continuaremos apoyando y alentando los procesos comerciales de la Cooperativa Red y Kelurahan de la Villah y Kelurahan para que se ejecute de manera óptima de acuerdo con el potencial comercial en la aldea y Kelurahan.

La política para la formación de la cooperativa de la aldea roja y blanca (KDMP) como condición para la distribución de los fondos de la aldea de la Fase II es el entusiasmo y los ideales de reorganizar la dirección del desarrollo económico y el aprendizaje de la aldea al fallar la implementación de la Unidad de Villa Cooperativa). KDMP trae un nuevo espíritu que está de acuerdo con los ideales de la Ley Dorps para realizar la independencia, la cooperación mutua para realizar el pozo de la comunidad de la aldea. Sin embargo, si cada política ambiciosa, el éxito de KDMP no solo está determinado por su existencia en la gestión del papel, sino por la sinergia con las partes interesadas y el uso de su implementación en el campo.

La comunicación intensiva entre la Oficina del Servicio del Tesoro del Estado (KPPN), los gobiernos regionales y los gobiernos de las aldeas aún se están llevando a cabo para igualar las percepciones y acelerar la formación de KDMP y la distribución de fondos de las aldeas.

Las oportunidades son excelentes, pero los desafíos son reales. Por lo tanto, es importante que todos los interesados ​​formulen una política que no solo sea de arriba hacia abajo, sino también espacio abierto para la participación activa de la comunidad y respetar la sabiduría cultural local. KDMP debe ser un director para alentar la independencia de la aldea, no solo una idea simbólica y el proyecto con una construcción corta con respecto a la política actual de las autoridades. La mitigación de riesgos en la formación de KDMP, como los préstamos, se lleva a cabo por KKMP/KDMP con la aprobación del Jefe de Regente/Alcalde/Village y la concesión de la Autoridad del Ministerio de Asuntos Exteriores para realizar la colocación de Dau/DBH/DBH/Dorpsfonds si el KMP/KDMP no paga; Los esquemas con respecto a la autoridad, obligaciones y apoyo para el uso de dau/dbh/pueblo de dana están regulados por el regente/burgemeester/dorphoofd por el ministro del interior/mendes; El banco lleva a cabo una evaluación profesional del préstamo propuesto de la aldea/regencia/gobierno de la ciudad; El pago del préstamo de bancos a KKMP/KDMP se lleva a cabo en fases si es necesario; Los activos de los resultados de compra de préstamos no se pagan como garantía (garantía) como KKMP/KDMP; Dau/dbh/pueblo Dana continuará el pago de préstamos si KKMP/KDMP deja de funcionar; Requiere Monev y la orientación intensiva de Kemenbumn, Kemenkop, Ministerio del Interior, Ministerio del Interior, Gobierno Provincial/Regencia/Ciudad y BPKP.

Por supuesto, todavía recordamos al padre de la cooperativa indonesia Bung Hatta, «las cooperativas deben ser una herramienta para que la lucha económica de las personas logre una independencia perfecta».

Esperemos que esta mente no sea solo un eslogan, sino que realmente vive y crece en todas las actividades económicas de la aldea. KDMP no es el destino final de la burocracia cuando se expande el presupuesto para los fondos de la aldea, sino el comienzo del largo viaje a la comunidad de la aldea independiente y próspera. Por supuesto, el eslogan de la cooperativa como maestro económico de Soko, el principio de cooperación mutua, tendrá cada vez más el impacto del pozo de la comunidad de la aldea como el gobierno en este caso el papel de los jefes/lurahs de la aldea como líder de los equipos de políticas en la aldea/Kelurahan. Permítanos damas y caballeros de la aldea/Lurah que llevan a cabo el mandato del puesto, hacemos la tinta de oro de la nueva historia de la economía de la aldea de acuerdo con el gobierno de Asta Cita para apoyar el desarrollo de la aldea.

*Gerentes técnicos funcionales del Tesoro del Estado de Supervisión en el Surakarta KPPN