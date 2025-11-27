PU Polytechnic Semarang celebra ICCI 2025 para discutir el futuro de la construcción

Semarang (ANTARA) – El Politécnico de Obras Públicas de Semarang (PUtech) organiza por primera vez la Conferencia Internacional sobre Innovación en la Construcción (ICCI) 2025, una conferencia internacional sobre innovación y el futuro de la construcción.

El ministro de la PU, Dody Hanggodo, dijo en la inauguración de ICCI 2025 en Semarang el jueves que Indonesia está entrando en una nueva década con Asta Cita, es decir, las ocho misiones presidenciales de desarrollo que se convertirán en la brújula de Indonesia hacia una Indonesia Dorada 2045.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la estrategia PU608, se ha comprometido a reducir el ICOR (Incremental Capital Output Ratio) por debajo de 6, reducir la pobreza al 0 por ciento y estimular el crecimiento económico al 8 por ciento.

Destacó que todas estas grandes misiones se basan en un fundamento principal, a saber, la infraestructura, como puente entre la visión del país y la realidad.

Para 2025, el Ministerio de Obras Públicas ha fijado objetivos concretos para el desarrollo de infraestructura, desde la construcción de presas multifuncionales, redes de riego de decenas de miles de hectáreas, caminos estratégicos y puentes hasta infraestructura residencial sostenible.

“Todo esto no es un proyecto aislado, sino una manifestación operativa de Asta Cita, una infraestructura que realmente cambia la vida de las personas”, afirmó.

Dody también destacó el papel estratégico de PUtech en el ecosistema de desarrollo nacional y es parte de la estrategia PU608.

«PUtech es el ‘laboratorio viviente’ de Indonesia. Aquí, el aprendizaje es real, la innovación es continua y las competencias se forman con un propósito. Ésta es la base que nos llevará de la visión a la realidad del desarrollo nacional», afirmó.

Añadió que la innovación no debe quedarse como un concepto y la visión no debe ser sólo una idea en el papel, ya que es necesario que haya una infraestructura sólida.

desarrollado, probado y realizado a través de una colaboración real entre sectores.

A través de la cooperación del «hexahelix», es decir, el gobierno central, el gobierno regional, la industria, los académicos, la comunidad y los medios de comunicación, dijo, Indonesia está lista para liderar, adaptarse y llevar a cabo la transformación.

«Ésta es la razón por la que nos unimos. Ésta es la razón por la que innovamos. Ésta es la razón por la que construimos», afirmó.

Mientras tanto, el director de PUtech, Ir. Brawijaya dijo que el sector de la construcción desempeña un papel importante en el logro del desarrollo sostenible, pero el camino hacia la construcción sostenible no siempre es fácil.

«Somos conscientes de que lograr esta visión a menudo se ve obstaculizado por varios desafíos sistémicos y prácticos sobre el terreno, que van desde una coordinación institucional fragmentada hasta una distribución desigual de la tecnología», dijo.

ICCI 2025 facilitó 85 presentaciones de artículos científicos en 12 sesiones paralelas, con cinco oradores principales internacionales, a saber, el Prof. Indratmo (ITB, Indonesia), el Dr. Alwin Commandeur (Haskoning, Países Bajos) y el Prof. Buntara Sthenly Gan (Universidad de Nihon, Japón).

Luego, el Prof. Jieh-Haur Chen (Universidad Nacional Central, Taiwán) y el Prof. Takafumi Nishikawa (Universidad de Nagasaki, Japón).

Cinco oradores invitados de Inglaterra, Indonesia, Australia y Bélgica también agregaron una perspectiva global.

