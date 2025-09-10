Pt Spring Gresik recibió los Golden Trophy GRC Awards 2025

REMBANG (Antara) – PT Spring Gresik registró un orgulloso logro al ganar los premios Golden Trophy GRC 2025 en los Premios GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) superiores 2025 en el Raffles Hotel, Yakarta, el lunes (8/9).

Este prestigioso premio se otorgó porque logró mantener una llamada de cinco estras (#5 estrellas) durante tres años consecutivos en la aplicación del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el cumplimiento integrado.

Golden Trophy es una manifestación concreta de la consistencia de Ptperma Gresik en la implementación del principio del buen gobierno corporativo (GCG) en su conjunto.

No solo se detuvo en el rendimiento, este éxito también colocó a Pt -Sperma Gresik como una de las compañías más consistentes en la industria del cemento para mantener la calidad de la junta a nivel nacional.

Además del Trofeo Golden, PT Spring Gresik también logró mantener los principales premios GRC Awards 2025 #5 Stars. Esta designación refleja el éxito de la empresa para gestionar los riesgos, la ejecución del cumplimiento y el uso de la tecnología digital para fortalecer la competitividad de la empresa y al mismo tiempo apoyar la sostenibilidad operativa.

No solo eso, el presidente presidente de PT Spring Gresik, Muchamad Supriyadi ganó el título del líder de GRC más dedicado 2025.

Mientras tanto, el jefe del Departamento de Comunicación, Legal & GRC de PT Spring Gresik, Abdul Manan, fue nombrado secretario de negocios con mejor desempeño en GRC 2025.

El jefe del Departamento de Comunicación, Legal y GRC de PT Spring Gresik, Abdul Manan, expresó su mayor gratitud y aprecio por todas las partes por la actuación.

«El Golden Trophy GRC Awards 2025 es la prueba de nuestra dedicación y consistencia en el mantenimiento del buen gobierno corporativo. Este precio es una motivación para continuar fortaleciendo la práctica de GRC sostenible, para que las empresas puedan sacar futuros desafíos comerciales», dijo.

Agregó que esta adquisición también fue un estímulo para traer innovaciones en diferentes líneas.

«Además de fortalecer la junta, hemos establecido sinergia estratégica y cooperación con varios partidos, de modo que PT -PERMA es Gresik más competitivo, más sostenible y hace una contribución real a la economía nacional», agregó.

Mientras tanto, el editor -en -chief of Topbusiness Magazine, M. Lutfi Handayani, ha demostrado que los principales premios GRC son la mayor evaluación de GRC, premios y actividades educativas en Indonesia, y otorgadas a las empresas que se desempeñan bien y han implementado la efectividad y calidad de GRC.

«GRC no es solo un valor técnico, sino que crea un valor. Una cosa importante es cómo GRC o el equipo de GRC aumentan las innovaciones para los procesos comerciales, por lo que ese rendimiento continúa aumentando», dijo.