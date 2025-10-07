Pt Pertamina Patra Niaga Boyolali ganó un precio por empoderamiento de Handicap

Boyolali (Antara) -Pt Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Boyolali a través de las actividades de la responsabilidad social corporativa (CSR) Diquablappeens han ganado premios en el campo de la buena cooperación y las contribuciones activas en la empoderadez y la colocación de las redes boyolali.

El premio fue otorgado durante la ceremonia de inauguración de la Feria de Job Boyolali: Inclusión de 2025 en Pendhopo Gedhe, Boyolali Regency Kidul Square por el regente adjunto de Boyolali Dwi Fajar Nirwana.

«Con respecto a las tareas y funciones en el campo de la capacitación y la colocación del gobierno de la regencia de Boyolali, las partes interesadas del trabajo», dijo Dwi Fajar.

Dijo que el premio se otorgó sobre la base de la evaluación realizada por la Oficina Cooperativa de Regencias de Boyolali y la Oficina de Manpower en 2024 al semestre 1 de 2025 en empresas que habían contribuido al empoderamiento y la preparación y el trabajo de inclusión en Boyolali Regency.

El éxito del programa no se limita a los beneficios para el grupo objetivo, sino que también refuerza el papel del gobierno de Boyolali Regency para empoderar a la comunidad.

Para esta contribución, el gobierno de Boyolali Regency a través de la oficina cooperativa y de mano de obra le dio a Ptamina Patra Niaga ft Boyolali como una forma de agradecimiento por el apoyo y la cooperación en el programa de capacitación y la colocación del trabajo en 2025.

En una ocasión separada, Pertamina Patra Niaga Niaga CSR, gerente ferroviario JBT Taufiq Kurniawan declaró que el premio Pt Pt Ptamina ft Boyolali parecía gracias.

«Y en el futuro, los programas inclusivos continuarán desarrollándose, de acuerdo con los programas de RSE que se han implementado», dijo.

A través de una comunidad de Programa de Empoderamiento Sostenible, PT Pertamina Patra Niaga Ft Boyolali espera traer un espacio inclusivo para que los grupos vulnerables contribuyan a la avance de Boyolali Raincy.

El programa DiverablePereen de Ptamina Patra Niaga ft Boyolali se ha extendido desde 2018 con el primer enfoque de hacer Batik y desarrollar hasta 2025 con un enfoque en la primavera del trabajo de trabajo por parte del Grupo Kresna Patra que se centra en la costura y las mini -entradas.

Este programa puede tener un impacto social en la economía en grupos de personas con discapacidad. A través del programa Kresna Patra Diverableur, FT Boyolali apoya a las personas con discapacidades para permitir que los grupos individuales o en grupos debido a un aumento en la capacidad de los recursos humanos e infraestructura de costura a la educación no formal.

El éxito del programa DiverablePreneur está demostrado por la capacitación de más de 250 personas con una discapacidad por parte del Grupo Kresna Patra y 170 de ellas han sido absorbidas en la industria de la ropa a través de la colaboración de Pt Ptamina Patra Niaga ft boyolali con Pt Hoplun y Pt Pan -Broders.