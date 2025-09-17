PT Pertamina admite la exportación de Kebumen MSME a los Estados Unidos

KEBUMEN (Antara) – PT Pertamina admite la primera exportación de seis contenedores de cestas de fibra natural de Kebumen Regency Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) al mercado de Nueva York, Estados Unidos.

«La exportación total de casi 10 mil canastas por valor de 57,200 dólares estadounidenses o igual a Rp957 millones», dijo el vicepresidente CSR y la gerencia de SMEPP de PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto en Kebumen, el miércoles.

Este programa MSME es parte de la responsabilidad social y ambiental de Pertaminas (TJSL), para el desarrollo de la economía de la comunidad y el aumento del emprendimiento, según el objetivo del gobierno indonesio.

Dijo que este desempeño se convirtió en una prueba clara del papel de Pertamina para ayudar a las MIPYME a penetrar en el mercado de exportación.

«Pertamina se esfuerza por continuar apoyando a las MIPYME para ingresar a la clase a través de capacitación, exposiciones, coincidencia de negocios, para facilitar el acceso de la financiación», dijo.

La primera exportación de Kebumen MSMES a América es una prueba de que la promoción y asistencia sostenibles pueden aumentar la confianza de los compradores internacionales.

Kebumen Rains Lilis Nuryani espera que el empoderamiento de los grupos UMKM para las fibras naturales pueda alentar el progreso de las pequeñas empresas y fomentar la economía de Kebumen.

Este producto de cesta de fibra natural de Kebumen se enviará a través del puerto de Tanjung Mas, Semarang a Long Beach Harbour, Estados Unidos, que se llevará al mercado en 1.700 grandes almacenes Ross en Nueva York.

