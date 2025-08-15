Prudential Syariah fomenta la educación financiera de la generación más joven a través del día de Smartfin

SEMARANG (Antara) – PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) fortalece su dedicación para fomentar la alfabetización y la inclusión financiera para la generación más joven por el evento Smart Financial Literacy (SmartFin Day) con la Asociación de Vida Indonesia).

La actividad que se celebró en la Universidad Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, el jueves, presentó a más de 1,000 estudiantes y jóvenes.

«Es muy feliz ver que la Generación Z y los Millennials ahora se están dando cuenta cada vez más de la importancia de la protección financiera. Ven de primera mano de primera mano y entendiendo que el riesgo de vida puede ocurrir en cualquier momento», dijo el jueves el director de marketing de clientes Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama.

Según él, el programa está en armonía con el intenso programa (movimiento financiero nacional) de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

Prudential Syariah ofrece educación interactiva sobre la planificación financiera, la importancia del seguro basado en la sharia, así como cómo la protección financiera puede ser parte de una estrategia para la vida útil sostenible.

Afirmó que el aumento en el índice de alfabetización e inclusión financiera entre los jóvenes se convirtió en un capital importante.

«El siguiente paso es señalar ese conocimiento en acción real, por ejemplo, al tener una protección basada en la Sharia que le da paz interior y les ayuda a planificar el futuro», dijo.

Los datos de la encuesta National Literacy and Financial Invusion (SNLIK) OJK 2025 muestran que el grupo de edad de 18-25 años tiene el más alto índice de educación financiera en Indonesia, que es del 73.22 por ciento, seguido de un grupo de 26-35 años con 74.04 por ciento.

La tasa de inclusión financiera en estos dos grupos también toma la posición superior, cada una de 89.96 por ciento y 86.10 por ciento respectivamente.

Además de la educación financiera, Prudential Syariah también invitó a los participantes a dar el medio ambiente donando 150 semillas de manglares.

«La protección que queremos decir no es solo para financiero, sino también para la tierra donde vivimos. La Sharia Insurance aprende la sostenibilidad y la responsabilidad social, y que nos damos cuenta en la acción real para el medio ambiente», dijo.

A través de la cooperación con universidades, comunidades y otras partes interesadas, Prudential Syariah espera ser capaz de formar una generación financiera que sea económicamente alfabetizada, lista para sufrir riesgos y garantizar la sostenibilidad.

«Creemos que cuando la generación joven está protegida financieramente y su entorno se mantiene, el futuro de Indonesia será más fuerte y lleno de bendiciones», dijo Vivin.