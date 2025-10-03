Proyecto de carretera provincial de la Guardia Provincial de Java Central RP33.3 mil millones

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java, junto con el Gobierno de la Regencia de Pekalongan, supervisa la implementación del Proyecto Provincial de Preservación de la Carretera de Wiradesa -Kajen con un presupuesto de RP33.3 mil millones el jueves.

Java Central -Gobernador Ahmad Lutfi en Pekalongan dijo el jueves que necesitaba el proyecto de 5,475 kilómetros de Rp3333,348 mil millones el tiempo de trabajo durante 160 días, que comenzó el 17 de julio de 2025.

«Esta parte de la carretera juega un papel estratégico porque es el acceso más importante desde el camino de Pantura hasta el centro de la regencia de Pekalongan. Este camino también está conectado al camino de peaje BoJong de salida de Java, así como la conectividad que está conectada entre el área de Pantura y la Java del Sur del Centro», dijo.

Dijo que el trabajo que había recorrido excavación ordinaria, concreto de cemento, cimientos de concreto bajo y delgado incluido, ampliándose con una capa de base agregada de la Clase A, así como el trabajo del hombro del camino de concreto.

«Hasta el período 22-28 de septiembre de 2025, el progreso físico ha alcanzado el 45.277 por ciento», dijo.

Según él, la construcción de carreteras no es solo para apoyar el movimiento económico a través de la movilidad de las personas y los bienes, sino también para apoyar la seguridad alimentaria.

«Un ejemplo es la parte de WiradesA -Road que es muy estratégica, porque hay muchos campus, estudiantes y empresarios en esta área», dijo.

El ex jefe de policía de Java Central enfatizó que la construcción de carreteras en Java Central se llevó a cabo en fases, consistentes y sostenibles, de modo que la igualdad de infraestructura se logró como una prioridad en 2025.

«En este momento, las condiciones de la carretera provincial son 94 por ciento estables. El 6 por ciento restante es un desafío que tenemos que asumir de inmediato», dijo.

El regente de Pekalongon, Fadia Arafiq, dijo que la mejora de la carretera era una solicitud para el gobierno del gobierno que recientemente fue entregado directamente al gobernador de Java Central durante el evento Retret.

Este proyecto de retención de carreteras tiene un valor de aproximadamente RP33.34 mil millones con una longitud de 5,475 kilómetros que incluyen mejoras de WirladaSa para dejar peaje BoJong.

«Este camino se vierte inmediatamente para que sea duradero, para que esté completo y el hombro del camino se ampliará. Por lo tanto, el camino será grande, por lo que es bueno», dijo.

