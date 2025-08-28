Protil es optimista de que Cilacap seguirá siendo un excedente de arroz en 2025

CILACAP (Antara) – El Ministerio de Agricultura (Propertan) de Cilacap Regency, Central Java, es optimista de que la región sigue siendo un excedente de arroz en 2025, porque un excedente de 184,298 toneladas se ha registrado hasta junio.

El jefe de los cultivos alimenticios del cilacap Regency Dispertan Budi Kupriyatno en Cilacap dijo el jueves que el exceso de rendimiento mostró seguridad alimentaria en Cilacap, y el énfasis puesto en la posición del área como la segunda contribución más grande del arroz en el centro de Na Boyolali Rainy.

«Alhamdulillah, hasta junio superamos 184,298 toneladas de arroz después de haber sido convertidos. Nuestra posición todavía está organizada en segundo lugar en el centro de Java, bajo Boyolali», enfatizó.

Dijo que la fe de Cilacap todavía era un excedente de arroz en 2025, porque los agricultores en la región ahora están entrando en el período de cosecha del gadu, aunque el territorio no es tan ancho como la cosecha durante la temporada de lluvias.

Basado en predicciones, dijo, llegó al área de la cosecha de arroz en Cilacap en el 23,000 hectáreas de agosto y en septiembre de 19,000 hectáreas cubiertas.

Continuó, el área de cosecha durante la cosecha de Gadu en 2025 fue más de la mitad del área de los campos de arroz en Cilacap que alcanzó las 66,527 hectáreas.

«Con la condición del clima seco húmedo, se predice que la producción de arroz de este año aumentará. Los campos de arroz que vienen en la cosecha de Gadu se extienden en la región oriental de Cilacap, como los distritos de Nusawungu, Sampang y Maos, mientras que en la región occidental solo hay unos pocos», dijo.

Reconoció que los factores climáticos inciertos tenían el potencial de influir en los rendimientos, especialmente para los agricultores tradicionales.

Sin embargo, dijo, gracias al apoyo de las facilidades posteriores a la cosecha como las máquinas secas (secadora vertical) Y la colaboración con Bulog se asegura de que las cosechas de los agricultores sean absorbidas.

«Tan pronto como la cosecha, el grano se puede alojar y procesar de inmediato. Por lo tanto, aunque llueve, no es demasiado inquietante, los agricultores no tienen la molestia de secar la cosecha como antes», dijo.

También dijo que después de que terminó el período de cosecha de Gadu, los agricultores en Cilacap pronto entrarán en la primera temporada de plantación (MT I) desde finales de septiembre hasta octubre de 2025.

Según él, esto está en línea con el programa del gobierno central para acelerar la planta para aumentar el índice de la planta (IP).

«Si la IP puede aumentar de un promedio de plantación dos veces al año (IP 200) a tres veces (IP 300), la producción también aumenta automáticamente. Actualmente, IP en Cilacap es solo 1.8 en Cilacap y puede aumentar a 2 este año», dijo.

Espera que se pueda realizar el aumento, especialmente si el problema de riego del río Citanduy en la frontera de Java Central y West -Java que a menudo se impide.

En este caso, dijo, sus campos de arroz en la región occidental de Cilacap al final de la corriente de riego Citanduy, de modo que el agua a menudo se molesta.

Según él, la condición del área de campo de arroz en el área oriental de Cilacap que depende del riego del río Serayu, de modo que el flujo de agua siempre es resbaladizo.

«Si el canal de agua es flexible, Cilacap en realidad tiene la posibilidad de compensar Boyolali. Para las áreas que obtienen la electricidad del río Serayu, son relativamente seguros, mientras que son algo limitados de Citanduy», enfatizó.

Además del arroz, dijo, Cilacap Regency Protil dijo en la estación seca en 2025 también se centró en los productos de maíz.

Dijo que la producción de maíz en Cilacap alcanzó 56,000 toneladas de 8,481 hectáreas de Harvestland en julio, mostrando una productividad promedio de 6.6 toneladas por hectárea.

Según él, la predicción del área de cosecha de maíz en agosto alcanzó 200 hectáreas, septiembre de 161 hectáreas y octubre alrededor de 200 hectáreas.

«Por supuesto, no podemos obligar a los agricultores a plantar maíz, pero hemos apelado», dijo.

Budi es optimista de lograr un gran excedente de arroz, además del apoyo de los productos de maíz, el sector agrícola de Cilacap apoyará a la seguridad alimentaria regional, mientras que el programa nacional está apoyado para aumentar la producción de alimentos.

