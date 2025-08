Proporcionar una reputación, construir historias: relaciones públicas, guardia de la universidad

SEMARANG (Antara): en medio de los flujos de información pesados y más y más feroces concursos de reputación, la existencia de las instituciones de relaciones públicas universitarias ya no puede verse como un suplemento puramente estructural. Las relaciones públicas no son solo una unidad de documentación o la implementación del protocolo. Es un guardia de la imagen de la institución, un diseñador narrativo estratégico y un mediador entre el campus y la comunidad en general. La reputación de las universidades no es algo que crece naturalmente, sino que se forma y se atiende por comunicación pública planificada, consistente y creíble.

A lo largo de los años, muchas instituciones de educación superior aún ven la función de las relaciones públicas como ‘transmisión de noticias del campus’. Cuando la actividad tuvo lugar, las relaciones públicas llegaron a tomar fotos, escribir comunicados de prensa y luego extenderse a los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad de la comunicación pública actual requiere más que eso.

Se necesitan relaciones públicas para participar en el primer proceso: diseñar mensajes, puntos de vista del marco, respuestas públicas anticipatorias, para administrar la crisis si se produce. Las relaciones públicas deben ser un socio estratégico del liderazgo universitario, no solo los operadores técnicos en la fila trasera.

La reputación de la universidad, así como la reputación de cada institución, se formó por percepción pública. La percepción nació de una historia que la comunidad ha recibido repetidamente y constantemente. Aquí es donde el papel de las relaciones públicas se vuelve vital: construir y transferir historias que fortalezcan la identidad, el rendimiento y la contribución del campus a la comunidad. En este contexto, las relaciones públicas no solo cobraron la distribución de la información, sino que también gestionan el significado.

El trabajo de las relaciones públicas del campus se vuelve más complejo cuando las instituciones se enfrentan a problemas delicados o crisis de reputación. Comenzando los conflictos internos, las explicaciones de los maestros virales sobre las redes sociales, a las demandas de los estudiantes que están muy extendidos en el universo digital. En tal situación, la presencia de relaciones públicas es muy necesaria como portavoz pesado. La capacidad de responder rápidamente, transferirlo claramente y mantener un equilibrio entre la transparencia y la calma es la clave para reducir los disturbios de la opinión pública.

La era digital trae desafíos y grandes oportunidades para las publicaciones del campus. Por un lado, el canal de comunicación ahora está abierto, desde páginas oficiales, redes sociales hasta canales de video creativos. Pero, por otro lado, la velocidad de la información también da a luz riesgos de desinformación que pueden dañar fácilmente la imagen de la institución. Es por eso que las relaciones públicas no solo pueden confiar en los medios convencionales. Deben estar activos en plataformas digitales, con estrategias de contenido adaptativo y la comunicación humanista implica.

Además, la historia construida por las relaciones públicas del campus no debe ser atrapada en guantes ceremoniales. La comunidad ya no está interesada en la cantidad de charters o la duración de la bienvenida del rector. El público quiere conocer la contribución real del campus: cómo el maestro tiene un impacto, cómo la investigación es útil, cómo los estudiantes se convierten en agentes de cambio. Aquí es donde la importancia de la capacidad de las relaciones públicas para transformar los idiomas académicos que a menudo son abstractos, se convierten en historias públicas inspiradoras.

La marca no es solo un logotipo

La marca universitaria no es solo una cuestión de diseño de logotipos o eslogan promocional. Es un proceso a largo plazo que está formado por percepciones públicas, experiencia y confianza. Humas juega el papel de los arquitectos del proceso. En un mundo cada vez más competitivo, la posición del campus en el mapa científico y la educación nacional estarán determinadas en gran medida por cómo la comunidad lo reconoce y confía.

Pero desafortunadamente en muchos campus, fuentes de personal en muchos campus a menudo se quedan atrás de los requisitos de esa época. La falta de capacitación en el campo de la comunicación estratégica, el periodismo, la alfabetización digital, para las relaciones con los medios es un obstáculo para traer relaciones públicas profesionales. La dedicación institucional es necesaria para alentar el fortalecimiento de la capacidad de las relaciones públicas como parte de la reputación a largo plazo.

La colaboración entre relaciones públicas, académicos y líderes universitarios es igualmente importante. Los maestros e investigadores mantienen muchas historias excelentes, pero a menudo no se escuchan porque no están bien empaquetados. El canciller tiene una gran visión, pero no puede transferirse por completo sin apoyar a un equipo de comunicación capaz. Las relaciones públicas se convierten en un puente estratégico entre los dos, el traductor de ideas se convierte en una historia que puede tocar los corazones de la audiencia.

Cuidar una reputación y construir una historia no es un día o dos días de trabajo. Necesita consistencia, sensibilidad y trabajo sobre disciplina. En medio de los desafíos de la confianza del público en las instituciones educativas en constante cambio, las relaciones públicas universitarias deben ser el fuerte más importante que mantiene la credibilidad del campus, y de la manera más convincente es el orador de la historia.

*Relaciones públicas de Pranata uin Walisongo Semarang