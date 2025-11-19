Propam Polresta Pati verifica la integridad de la documentación de los vehículos de los afiliados de cara a la Operación Cebra Candi 2025

Pati (ANTARA) – El Departamento Profesional y de Seguridad (Propam) de la Policía de Pati, Java Central, lleva a cabo el mantenimiento del orden y la disciplina (Gaktiplin) al emitir vehículos de motor y otros documentos al personal de la policía de Pati antes de la implementación de la Operación Zebra Candi 2025.

«La inspección disciplinaria se llevó a cabo el miércoles por la mañana (19/11) frente a la entrada de la oficina de la Unidad de Tráfico de la Policía de Pati», dijo el miércoles en Pati el comisionado jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Pati, Riki Fahmi Mubarok.

Reveló que esta inspección interna fue parte de una serie de la Operación Cebra, principalmente a través del Grupo de Trabajo Gakkum en colaboración con Sipropam.

“El objetivo obviamente es todo el personal de la Policía Nacional y los Servidores Civiles Estatales (ASN) de la Unidad de Tránsito de la Policía de Pati”, dijo.

La inspección se realiza de forma exhaustiva, desde la identificación personal completa, los documentos del vehículo motorizado, la apariencia hasta el equipamiento oficial. Los funcionarios de Propam junto con los funcionarios de Gakkum se han estado preparando en el puesto de control desde la mañana para garantizar que todos los miembros ingresen al área de trabajo de acuerdo con las reglas.

El comisario de policía Riki enfatizó que esta actividad de Gaktiplin no era sólo una formalidad, sino una forma de compromiso para aumentar la disciplina interna durante la Operación Cebra.

“¿Cómo es posible poner orden en la sociedad si los propios agentes no son ordenados”, subrayó.

Los resultados de la inspección de hoy (19/11) muestran que su partido no ha cometido ninguna infracción disciplinaria por parte de miembros de la Policía Nacional o ASN de la Unidad de Tráfico de la Policía de Pati. Por tanto, este es un indicador positivo de que el nivel de disciplina interna está aumentando.

Sin embargo, dijo que se seguirían realizando inspecciones similares durante la implementación de la Operación Cebra. Las inspecciones serán aleatorias y periódicas para garantizar la coherencia y el cumplimiento de los miembros, y no para sorprender ni encontrar fallas.

El comisario de policía Riki añadió que el éxito de las operaciones de tráfico depende en gran medida de la calidad del personal.

«Si los miembros son disciplinados, decentes, completos y siguen las reglas, esto tendrá un impacto directo en mejores servicios públicos», dijo.

