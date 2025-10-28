Magelang (ANTARA) – Una pintura de tamaño mediano, titulada «El poder de la Generación Z», parece haber pasado junto a un funcionario mientras caminaba, después de abrir una exposición de arte llamada «Scope» en uno de los pequeños alojamientos en el área del Templo de Borobudur.

Debido a que la obra está ubicada en la pared de la esquina de uno de los edificios de alojamiento que se están convirtiendo en un espacio de exposición compartido, esta pintura puede quedar protegida de la mirada especial de los funcionarios regionales locales que evalúan obra por obra.

El funcionario, regente adjunto de Magelang Sahid. Al evaluar las pinturas expuestas, estuvo acompañado por varios pintores que también formaron parte del comité de gestión de la exposición del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2025. Al menos 45 pinturas de 24 artistas del grupo «Sanga Nusa» se exhibieron en una exposición en una casa de familia en Wanurejo Village, distrito de Borobudur, Magelang Regency, Java Central.

El experto cultural Sutanto Mendut, también presidente de la Comunidad de las Cinco Montañas de Magelang Regency, también estuvo presente para transmitir mensajes culturales, incluida la importancia de que quienes están en el poder aprovechen las mejores oportunidades para que su liderazgo «sacuda» el mundo cultural, como un rastro de la cultura regional.

De manera similar, el regente adjunto Sahid apareció elegantemente leyendo un discurso escrito del regente de Magelang, Grengseng Pamuji, que, entre otras cosas, se relacionaba con el compromiso del gobierno de promover una estrecha atención a la cultura local y las actividades creativas de los artistas locales.

El propietario de la obra ‘El poder de la Generación Z’, Subki, no estuvo presente en la inauguración de la exposición, el sábado (25/10) por la tarde, tres días antes de la conmemoración del Día del Compromiso Juvenil, el 28 de octubre de 2025. Su nombre completo como artista es Subki Smart. Abreviatura inteligente Subki Mural Art.

Su compañero pintor, Yustinus Agus, le dijo que el muralista cubría una necesidad en Yakarta. Sin embargo, este trabajo transmite un mensaje sobre uno de los personajes de la Generación Z como una fuerza detrás de un movimiento por el cambio. Según Agus, esta pintura tiene como objetivo normativo revelar que la Generación Z es el líder del futuro, un sustituto del liderazgo de la era actual.

Utilizando óleo sobre lienzo de 60×80 centímetros, el pintor pintó la figura de un joven, vestido con pantalón corto y sin camiseta, con la cabeza encapuchada, similar a la cabeza de un gato. Se le representa de rodillas mientras sostiene un objeto parecido a un rifle bláster con su mano izquierda, apuntando a un símbolo de corona con patas en forma de tijera. La corona se muestra a la izquierda de la figura de la Generación Z. El color amarillo dominante da una impresión dorada y colorea el fondo de la obra.

Un visitante ve una pintura en una exposición titulada «Scope» realizada por el grupo de artistas «Sanga Nusa» en Saka Homestay en el área del templo de Borobudur, Wanurejo Village, Magelang Regency, Java Central en Magelang, el sábado (25/10/2025). ANTARA/Hola Atmoko

El motor de búsqueda proporciona información de que la Generación (Generación) Z son aquellos nacidos en la era 1997-2012. Experimentan crecimiento, desarrollo y socialización en la era digital, lo que les hace conscientes de los rápidos avances en el mundo de la tecnología de la información.

El paisaje de su universo no se limita a todo lo visible para los ojos y los sentidos, ni a la dicotomía de lo profano y lo sagrado, sino que su paisaje también se superpone con el mundo de la imaginación, el universo virtual y la animación en el ciberespacio.

Es comprensible que grupos anteriores, especialmente la generación del baby boom (1946-1964) y la generación (gen.)

De manera similar, cuando el evento pasó a ser conocido como la “Tempestad de Agosto de 2025”, las “Demandas del Pueblo 17+8”, relativas a reformas institucionales y su relación con los problemas socioeconómicos, eventualmente recibieron seria atención por parte de las filas de funcionarios gubernamentales que parecieron retroceder y luego continuaron mejorando la gestión estatal para que se volviera más estable.

El papel de la Generación Z en el control de la navegación en las redes sociales tuvo un impacto significativo en el equilibrio de fuerzas en los lugares de manifestación en varias ciudades de Indonesia a finales de agosto. Según se informa, se están llevando a cabo eventos similares en varios otros países para mejorar su situación, debido a la vibración del amor de la Generación Z Indonesia por la Madre Tierra, que se construyó sobre uno de los cimientos, en la forma del espíritu de la Promesa de la Juventud.

La reorganización del gabinete, el compromiso de reformar la Policía Nacional y la retirada de algunos miembros legislativos parecen ser parte de la rápida respuesta de las autoridades a las demandas populares de cambiar medidas gubernamentales prolongadas y posiblemente incluso visionarias.

En la exposición de pintura «Scope», el escritor cultural de Magelang, Novo Indarto, también destacó la amplitud del mundo de la Generación Z, no sólo en el espacio, que siempre se yuxtapone al alcance.

«El espacio siempre está situado junto al alcance, aunque no haya fronteras más allá de él», escribió en el catálogo de la exposición.

El Compromiso de la Juventud, del 28 de octubre de 2028, es una prueba de cuánto tiempo los fuertes temblores ayudaron a marcar el comienzo de la lucha de Indonesia por la independencia diecisiete años después. Su compromiso de pertenecer a su patria y nación y de hablar indonesio ha desdibujado significativamente las fronteras nativas y regionales y se ha convertido en una construcción del espíritu de unidad nacional.

El Ministro de Juventud y Deportes, Erick Thohir, dijo que el espíritu de los jóvenes que viven en tiempos difíciles, cuando el mundo avanza rápidamente, es actualmente el mismo que en la era de la lucha del país por la independencia, es decir, que Indonesia debe mantenerse firme y no ser derrotada frente a diversos desafíos.

Nos guste o no, debemos reconocer que la fuerza de la nación descansa sobre los hombros de jóvenes honestos, duros y valientes. Indonesia necesita jóvenes patrióticos, perseverantes y empáticos que amen a su patria con hechos reales, que resistan cuando llegue la tormenta.

“Esa es la fuerza de nuestra nación”, dijo en su discurso del Día del Compromiso de la Juventud de este año, que se puede descargar del sitio web de su ministerio.

Este espíritu del poder de la unidad es también lo que la Generación Z Indonesia seguirá defendiendo ahora dominando la ciencia y la tecnología, trabajando duro y honestamente, para que la Indonesia Dorada 2045 pueda realizarse.

Aunque se exhibe junto con “Scope” en la esquina del espacio de exposición, la obra “El poder de la Generación Z” parece tener una voz muy fuerte.

El mensaje “El poder de la Generación Z” fue proclamado cuando un embudo de votación hizo una llamada desde el borde del círculo más pequeño, cruzó el círculo más grande y luego salió más allá de los límites de su alcance. Esta generación conocedora de la tecnología quiere decir en voz alta que la corona del futuro es suya.

Lea también: Youth Pledge Momentum, Kudus Regent fomenta el entusiasmo por el aprendizaje y el respeto por los docentes