Prolanis, optimice la gestión de las enfermedades crónicas de los participantes de JKN

SEMARANG (Antara) – BPJS Health continúa mejorando la calidad de vida de los participantes nacionales del seguro de salud (JKN) al fortalecer la implementación del Programa de Manejo de Enfermedades crónicas (Prolanis).

El Jefe de BPJS Health Semarang Branch Sari Quratul Ainy en Semarang, dijo el miércoles que los prolanis se concentraron en el enfoque proactivo realizado de manera integrada por los participantes, instalaciones de salud e instalaciones de salud y BPJ para la atención médica para lograr la salud de la calidad crónica.

«Los participantes que acaban de ser diagnosticados o que tienen antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus pueden seguir a los prolanis existentes en el centro de salud de primer nivel (FKTP) donde están registrados, ambas clínicas de Puskesma, Pratamas o profesionales individuales que han trabajado con BPJS Health», dijo.

Sari agregó que los participantes que estaban registrados como participantes de Prolanis están acompañados por FKTP para mantener y administrar su salud, de modo que la hipertensión y la diabetes podrían manejarse adecuadamente y no causaron enfermedades degenerativas.

«Este Prolanis no es solo un programa de salud, en el que se forma un club con muchas actividades que pueden llevarse a cabo para mejorar la calidad de la salud de los participantes, como asesoramiento médico y servicios de drogas, educación en salud, ejercicios de Prolanis, exámenes físicos, pruebas de laboratorio y la condición de salud de la salud», dijo.

The seriousness of this program is apparent from the number of participants that is a member, the Diabetes Mellitus Prolitus participants in Semarang City reached 21,561 participants, in Demak Regency 9,594 participants, while the participants of the Hypertension Prolanis in Semarang City 19,794 Participants

Tenga en cuenta que la hipertensión y la diabetes mellitus, incluidas las enfermedades no transferibles que son una de las donantes de la muerte en Indonesia. Ambos corren el riesgo de complicaciones graves en el corazón, el riñón, la vista y otros órganos del cuerpo si no son tratados seriamente y la terapia farmacológica correcta y rutinaria.

«Los participantes de JKN no tienen que tener miedo de buscar tratamiento y convertirse en miembro del Club Prolanis, no permiten que problemas como tomar hipertensión y medicamentos para la diabetes puedan dañar los riñones. Estos medicamentos mantendrán nuestros órganos sanos y mejorarán la calidad de vida de los pacientes hipertensivos y de diabetes mellitus».

Además, Sari nuevamente recordó a aquellos que actualmente están en tratamiento o trastornos saludables para mantener siempre un estilo de vida saludable, mantenerse alejados del humo del cigarrillo, diligente en el deporte, una dieta equilibrada, suficiente descanso, estrés.

«El programa JKN también tiene un estudio de historial médico, los participantes de JKN pueden descubrir sus problemas de salud temprano al obtener acceso a la aplicación móvil JKN, chat de Wa Pandawa, subsidio web o cuando los participantes visitan FKTP», dijo.

Los participantes de JKN de más de 15 años están obligados a completar la evaluación del historial médico al completar varias preguntas destinadas a detectar 14 enfermedades crónicas, incluidas la hipertensión y la diabetes mellitus.

Eva Nuraini (35) como uno de los participantes de Prolanis, está muy motivada para ser tratada regularmente y para cambiar el patrón de un estilo de vida saludable con la inclusión de sí mismo en el Club Prolanis.

«Todos los meses me encuentran en varias actividades positivas, para que siempre mantengamos la salud, puedo participar rutinariamente en gimnasia, consulta de médico, socialización de la salud e incluso pruebas de laboratorio», dijo.

Aunque inicialmente estaba bastante triste, porque tenía que tener un historial de diabetes mellitus en una era muy productiva, así como hipertensión ya que experimentaba pre -eclampsia en su segundo embarazo, Eva estaba agradecida de que todavía hubiera un programa JKN en el que pudiera confiar.

«Tengo antecedentes de diabetes tipo 2, durante el embarazo, la presión arterial suele ser alta, hasta que conduce a la pre -eclampsia. Siempre confío en las tarjetas de salud BPJS, cuanto más con tales condiciones médicas, por supuesto, necesito una atención más intensa que ciertamente requiere muchos costos», agregó.

Aunque su condición no se ha restaurado como de costumbre, Eva está muy agradecida por el Club Prolanis, la sensación de luchar para volver a la salud sigue siendo la existencia de otros clubes que son un partido como la familia y los servicios de los centros de salud que continúan supervisando. «Además, mi hijo me necesita como madre para mantenerse saludable, por lo que seguiré entusiasmado por mantenerme saludable», concluyó