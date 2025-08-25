Programa JKN en Munsahah Cervical y cáncer de hemodiálisis

SEMARANG (Antara) – El Programa Nacional de Seguro de Salud (JKN) organizado por BPJS Health continúa ofreciendo la mejor calidad de los servicios de salud para la comunidad. Todavía se están mejorando varios servicios para ofrecer a toda la comunidad beneficios concretos.

Munsaadah (56), una ama de casa de Sawah Besar, Gayamsari, Semarang City, sintió los beneficios directos del programa JKN para ella que ahora está experimentando problemas de salud con dos enfermedades crónicas.

Registrado como un programa JKN -participante para el destinatario del segmento de la Asistencia de Contribución (PBI), se sintió muy ayudado. Cómo no, a la edad de casi la cabeza de seis, debe ser diagnosticado con cáncer de cuello uterino acompañado de diálisis.

«A principios de 2024 surgieron los síntomas de las manchas que salieron varias veces, pero no con frecuencia, aunque no he llegado un mes o menopausia, el término, porque finalmente fue inquietante con el tiempo, primero intenté verificar los Puskesmas», dijo el miércoles (8/25).

Ahmad Ulum acompañó a la madre fielmente y también le dijo que unos meses más tarde, el Bloodbolinal publicado por su madre surgió cuando orinó que estaba preocupado.

Después de que se sintió que no había desarrollo, los Puskesmas dieron una referencia a la Munsahadah al hospital para una investigación más intensiva.

«Después de haber vivido en el hospital y luego en biopsia o en una cureta y luego dos semanas después, alrededor de noviembre de 2024, el diagnóstico de mi madre parecía tener cáncer cervical», explicó Ulum.

La existencia de cáncer cervical en la munsaadah lo asustó y su mente era terrible, su aliento era irregular y jadeante, solo podía sentarse sin poder mentir.

«Sí, mi madre inmediatamente se retiró por la noche después de haber hecho el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, no pudo ser en casa, el cuerpo tampoco era bueno, dijo, tal vez debido a la idea, mi madre era vieja. Así que inmediatamente lo llevé a los primeros auxilios», dijo.

Después de las observaciones en el hospital, debe ser sentenciado a diálisis, según los informes, esto se debe a la presencia de problemas renales que ha experimentado, como no pueden orinar.

«De hecho, hay problemas con la micción, especialmente también hay problemas de alto voltaje que se subestiman. Por lo tanto, ahora la diálisis de rutina debe ser todos los miércoles y sábados desde noviembre de 2024», explica Ulum.

No solo eso, Munsaadah también tuvo que seguir el tratamiento del cáncer de cuello uterino en el medio del horario de diálisis. Desde nueve meses se ha sometido a diálisis mientras hace radioterapia.

«La madre también continúa sometiéndose al tratamiento del cáncer de cuello uterino. El tratamiento ha funcionado tres veces fuera de 25 veces y la luz dentro de tres veces. El médico declaró que había antecedentes de diálisis, por lo que no se recomendó quimioterapia», dijo.

Ni siquiera si estaba Aad y Ulum se quejaba del servicio. Ambos alguna vez se basaron en la experiencia recibida, apreció muy bien los servicios y no hubo diferencia en el servicio, tanto en los Puskesmas como en los hospitales.

«Alhamdulillah, todos los servicios son buenos, los costos de las acciones o medicamentos también están garantizados por BPJS Health», dijo.

El desarrollo de la salud también está mejorando gradualmente después de continuar sometiendo al tratamiento. Espera que el programa JKN continúe existiendo y esté presente para acompañarlo al acceder a los servicios de salud.

«Si no hay salud de BPJS, sí, tal vez entregar mi estimación si usa mis propios reembolsos, tal vez cientos de millones pueden haber sido, incluso la casa se ha vendido. Ciertamente, nos ayudan enormemente, gracias BPJS Health», dijo ambos.