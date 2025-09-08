Programa de liderazgo de seguridad de grado de refinerías de Cilacap para capacitación para el personal de desarrollo

Cilacap (Antara) – Pertamina International Refinery (KPI) Ru IV Cilacap se ocupa de ello Programa de liderazgo de seguridad (SLP) Asignado para la potencia (TAD).

SLP está diseñado para aumentar la conciencia y la propiedad de la salud, la seguridad, la seguridad y el medio ambiente (HSSE) aspectos del fortalecimiento de la cultura de seguridad.

«TAD es una parte importante de apoyar el éxito operativo de la refinería de Cilacap», dijo el gerente de HSSE de Cilacap Cilacap Reza Merizki Sirgar en Cilacap, Central Java, sábado (6/9).

Dijo que SLP era un programa estratégico para construir una cultura de seguridad sostenible, con el objetivo final de lograr una cultura generativa.

«Esta es una cultura laboral que coloca la seguridad como una prioridad y se realiza constantemente de cada individuo», enfatizó.

Según él, la seguridad no es solo responsabilidad de la empresa, así como todos los empleados, incluido TAD.

«Queremos enseñarle a la conciencia que la salvación comienza desde el corazón. Si seguridad Se ha convertido en una parte de ti mismo, entonces el comportamiento seguro se omitirá para la familia, el medio ambiente, al lugar de trabajo «, dijo.

El programa de capacitación asistió dos días a 379 TAD a fines de agosto de 2025 en el edificio de capacitación de refinería de Cilacap. El material incluye liderazgo en aspectos de seguridad, Comportamiento de seguridadPara crear cultura seguridad Nacido de la conciencia individual.

«Con un enfoque participativo, los participantes están invitados a compartir sus experiencias, simular y formular pasos concretos para mejorar la cultura de seguridad en sus respectivas unidades de trabajo», dijo.

Reza espera que SLP fortalezca la participación de todos los empleados, tanto orgánicos como de transferencia de riqueza, para respaldar la carrera sin problemas y la seguridad de las actividades de refinería.

La refinería Cilacap es la refinería más grande de Indonesia que suministra el 34 por ciento de las necesidades nacionales de combustible y el 60 por ciento de las necesidades de combustible en Java. La refinería, que ha estado funcionando desde hace 49 años, tiene una capacidad de producción de 348 mil barriles por día al involucrar y transferir a más de 967 empleados biológicos.

