Profesores de la Escuela Profesional Undip recibieron premios de campus de Alemania

Semarang (ANTARA) – Anggun Puspitarini Siswanto, profesor de la Escuela Vocacional de la Universidad Diponegoro (Undip) en Semarang, Java Central, recibió un premio de la Universidad RWTH Aachen en Alemania.

Según Anggun en Semarang el lunes, tuvo la oportunidad de visitar el campus donde estudió el ex presidente BJ Habibie en 2025.

Anggun recibió el premio como parte del programa de becas Theodore von Kármán.

El docente del Programa de Estudios de Tecnología en Ingeniería Química Industrial (TRKI) de la Escuela Vocacional de la Undip tuvo la oportunidad de establecer comunicación directa con 15 profesores de diferentes disciplinas científicas.

«Por supuesto que estoy muy feliz y honrado por el premio otorgado por la Universidad RWTH de Aquisgrán», afirmó.

Espera que esta colaboración pueda continuar, lo que sin duda será muy beneficiosa para los estudiantes de TRKI Vocational Undip.

En la conferencia, Anggun también explicó las “Oportunidades de economía circular para Indonesia y cómo participa la Universidad Diponegoro” frente a la comunidad académica de la Universidad RWTH Aachen.

Explicó que la beca Theodore von Kármán es un programa competitivo que se ofrece a través de financiación de la Universidad RWTH Aachen a académicos de todo el mundo para trabajar directamente con profesores profesionales en su campo.

Anggun es un representante de Indonesia que recibe un premio por mejorar el desempeño en la educación vocacional.

Añadió que estos logros internacionales no sólo son beneficiosos para el avance de la ciencia, sino que también brindan una oportunidad para que los estudiantes vocacionales se involucren en el mundo de la educación internacional.

