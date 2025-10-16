Profesor Unsoed: Un año de gobierno de Prabowo ha mostrado una dirección positiva en el mantenimiento de la estabilidad económica

Purwokerto (ANTARA) – El Dr. Tobirin, profesor de administración pública de la Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, evaluó que la administración de un año del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka ha mostrado una serie de pasos positivos, especialmente en el mantenimiento de la estabilidad económica.

«Veo que la tipología del gobierno de Pak Prabowo es bastante clara, hay un lado positivo. El gobierno está tratando de convencer al público de que el país es capaz de superar los problemas económicos. Eso es importante para generar confianza pública», dijo el jueves en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central.

Según él, la elección del Ministro de Finanzas adecuado es un factor importante para mantener la estabilidad económica nacional en medio de los desafíos globales.

En este caso, destacó la figura de Purbaya Yudhi Sadewa, quien fue elegido por el presidente Prabowo para convertirse en ministro de Finanzas en sustitución de Sri Mulyani.

«No muchos presidentes comprenden las condiciones económicas al nombrar al capitán adecuado. Esto le da al público confianza en que la economía se está manejando profesionalmente», dijo.

Además de la economía, cree que el gobierno de Prabowo también presta atención a los sectores de seguridad y defensa.

Según él, la reforma policial y la formación de un equipo independiente se consideran pasos importantes para aumentar la confianza pública.

«Pak Prabowo ha mostrado voluntad de escuchar al público. Los esfuerzos para reformar la policía y las regulaciones son una señal de que la seguridad y la apertura de la información son prioridades», explicó.

Según él, la iniciativa de fortalecer el TNI mediante la modernización de su principal sistema de armas (alutsista) también muestra la seriedad del gobierno en la defensa de la soberanía estatal.

Con un fuerte sistema de defensa, afirmó, las zonas fronterizas ahora están mejor protegidas.

“Esto crea una imagen de que el TNI es fuerte, Indonesia es fuerte”, enfatizó.

Mientras tanto, cree que en la aplicación de la ley, el gobierno de Prabowo-Gibran está tratando de restaurar los principios de justicia para que la ley no sea dura hacia abajo y contundente hacia arriba.

«La ley está recuperando su función como propiedad común, y no como propiedad del gobernante. Ese es un paso importante para mantener la legitimidad del Estado», afirmó.

Sin embargo, Tobirin cree que todavía hay una serie de políticas gubernamentales que deben mejorarse, especialmente en lo que respecta a la eficiencia presupuestaria y la implementación del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG).

«Las políticas de eficiencia fiscal son una preocupación importante. Se debe evaluar el endurecimiento y la reducción de las transferencias del centro a las regiones, ya que tienen el potencial de obstaculizar el desarrollo equitativo», dijo.

También enfatizó que la implementación del programa MBG aún no era óptima debido a la limitada preparación institucional y de infraestructura en las regiones.

Según él, el presupuesto para el programa MBG es bastante grande, pero según información del Ministerio de Finanzas, la absorción sigue siendo baja.

«Esto indica que la preparación a nivel regional no es óptima», afirmó.

Él cree que la estructura institucional del gobierno, que se está volviendo cada vez más densa, también necesita ser revisada para evitar la superposición de funciones burocráticas.

Según él, la fusión y división de ministerios debe basarse en un análisis profundo y no sólo en intereses políticos.

Más allá de eso, dijo, lo ideal sería que la política gubernamental priorizara el profesionalismo, la transparencia y el apoyo de la comunidad.

“En general, la dirección del gobierno Prabowo-Gibran es positiva, pero es necesario perfeccionar aún más la eficacia y el equilibrio entre los sectores”, subrayó Tobirin.

Lea también: Maestra de Unsoed guía a los agricultores de Wanatirta en el desarrollo del café de conservación