Profesor de la UMS insta a terapia motora temprana ante alta tasa de accidentes cerebrovasculares

Solo (ANTARA) – La Facultad de Ciencias de la Salud (FIK) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha confirmado oficialmente al Prof. Dr. Umi Budi Rahayu, SSTFT., M.Kes., como profesor de experiencia en fisioterapia neuromuscular.

Transmitió las ideas y los resultados de la investigación el lunes en la conferencia de prensa de inauguración de profesores de la UMS en Solo, Java Central, con el tema Neurorestauración post-ictus: estrategias de fisioterapia para optimizar la función motora.

En esta ocasión, Umi destacó que el ictus sigue siendo un grave problema de salud mundial.

“El ictus es la segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica y es la primera causa de discapacidad en todo el mundo”, explicó.

Dijo que los datos de la OMS muestran que alrededor del 10 al 12 por ciento de las muertes en los países orientales son causadas por accidentes cerebrovasculares, y la mayoría de ellas ocurren en personas mayores de 65 años. Más del 80 por ciento de los casos de accidente cerebrovascular son accidentes cerebrovasculares isquémicos causados ​​por una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro.

Explicó que las condiciones isquémicas provocan trastornos metabólicos en las células nerviosas por falta de oxígeno y glucosa.

«Si el flujo sanguíneo al cerebro es inferior a 10 ml por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, el daño puede ocurrir en sólo 6 a 8 minutos», explicó.

Esta condición causa la muerte de las células nerviosas y conduce a un deterioro de la función motora.

Como esfuerzo de recuperación, Umi introdujo el concepto de neurorestauración, es decir, un enfoque para la reparación de los nervios a través de mecanismos de regeneración. Este proceso incluye la neurogénesis, la angiogénesis y la oligodendrogénesis como forma de reparación del tejido nervioso.

«La neurorestauración basada en el aprendizaje motor es un enfoque eficaz en fisioterapia», dijo.

El aprendizaje motor se define como un proceso de entrenamiento estructurado capaz de producir cambios permanentes en las capacidades de movimiento del paciente. Este proceso incluye etapas cognitivas, asociativas y automáticas, para que los pacientes puedan realizar movimientos con mayor habilidad e independencia.

Umi añadió que el aprendizaje motor provoca neuroplasticidad, que es la capacidad de los nervios para adaptarse y formar nuevas conexiones.

“Estos cambios fortalecen las sinapsis y los circuitos neuronales por lo que impactan positivamente en la recuperación de la función motora”, puntualizó.

Según él, la neurorrecuperación ideal se lleva a cabo temprano, es decir, entre 1 y 2 días después del accidente cerebrovascular, si el estado del paciente lo permite.

«La intervención temprana mejorará los cambios celulares y moleculares que apoyan la recuperación de la función nerviosa», dijo.

Un marcador importante en este proceso es el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína que desempeña un papel importante en la plasticidad cortical.

«El BDNF afecta el crecimiento de los axones, la plasticidad de las sinapsis y las mejoras en la función nerviosa después de un accidente cerebrovascular», dijo.

También explicó que el BDNF actúa a través de la vía TrkB, que puede mejorar la regeneración nerviosa, la cognición y la memoria, al tiempo que inhibe la inflamación y la apoptosis de las células nerviosas.

Umi, también decano de FIK UMS, ha desarrollado una guía de intervención para fisioterapia basada en el aprendizaje motor en las directrices TIDIeR. Este programa se lleva a cabo de forma paso a paso, estructurada y sistemática en la fase de movilización temprana (1-2 x 24 horas después de un ictus).

Uno de los resultados del estudio mostró que este enfoque podría aumentar la expresión de BDNF y demostró ser eficaz para mejorar el equilibrio y las capacidades funcionales del paciente. Los resultados de esta investigación están registrados en un trabajo titulado Post-Stroke Physiotherapy: Motor Learning Approach (ISBN: 978-634-01-0446-2, Deepublish Publisher).

Para aumentar la eficacia de la rehabilitación, Umi y su equipo desarrollaron una herramienta innovadora llamada Personal Balance Feedback (PBF). Esta herramienta fue diseñada en 2022 junto con Ir. Bana Handaga, MT, Ph.D y Nurgiyatna, ST., MSc., Ph.D, y con la participación de Dewi Suci Mahayanti, Ftr., M.Fis del Hospital del Centro Nacional del Cerebro de Yakarta.

«PBF es una herramienta de detección y terapia simple, fácil de usar y portátil para los trastornos del equilibrio posteriores a un accidente cerebrovascular», explicó.

Este dispositivo mide el soporte de peso y el movimiento corporal del paciente mientras está de pie y luego proporciona información en tiempo real a través del monitor.

PBF ha obtenido certificados de patente simple con los números IDS000011305 e IDS000010233. Esta herramienta consta de una báscula inteligente, una correa con sensor y un soporte de seguridad para el paciente. El sistema cuenta con un sensor IMU, Raspberry Pi y una aplicación web a la que se puede acceder de forma inalámbrica.

Con base en los resultados de las pruebas de validez y confiabilidad en diferentes hospitales, la herramienta PBF muestra un coeficiente de correlación muy fuerte.

«Un valor ICC superior a 0,9 indica una fiabilidad muy alta», afirmó.

Los ensayos en un entorno clínico también han demostrado que este dispositivo es eficaz para mejorar el equilibrio de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, tanto en términos de apoyo del pie como de estabilidad corporal.

Umi espera que la investigación y la innovación que desarrolla puedan suponer una contribución real al mundo de la fisioterapia y la rehabilitación neurológica.

«Queremos que los resultados de esta investigación no sólo terminen en las revistas, sino que sean utilizados por la comunidad en general», dijo.