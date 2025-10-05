Profesor de Ingeniería Civil UMS enfatiza el fracaso de la construcción en el caso de Ambukran Ponpes Al Khoziny

Solo (Antara) -Mushala en Al Khoziny Islamic Boarding School (Ponpes), Sidoarjo, East -Java colapsó el lunes (29/9) por la tarde cuando se desempeñó la congregación de asr -prayer. El edificio que todavía está en la fase de construcción se derrumbó en resumen después de que el proceso de fundición se completó en el tercer piso de la mañana hasta el mediodía.

Respondiendo al incidente, profesor de ingeniería civil y decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) Prof. DR. Mochamad Solikin, ST, MT, Ph.D., consideró que las fallas de edificios consideraban diferentes tipos de edificios, tanto simples como de edificios de múltiples correos.

«Aunque el edificio parece simple, aún puede haber un fracaso si la planificación y la implementación no están de acuerdo con las reglas del edificio», dijo en Solo, el domingo.

Solikin dijo que el fenómeno de las fallas de la construcción no era nueva, tanto en Indonesia como en internacionalmente. Mencionó el asunto del pilar de Becakayu Toll Road que se derrumbó durante el casting y el colapso del puente Tacoma en los Estados Unidos. Es decir, el fracaso puede suceder con cualquier edificio, incluso un proyecto grande, si se ignora el aspecto técnico.

Según él, se debe encontrar el colapso de los edificios para hacer ingeniería forense, que un estudio técnico extenso es similar a la autopsia en el mundo médico. A partir de ahí, puede ver si hay una falla con el diseño, el material o la implementación radia en el campo.

En la fase de diseño, Solikin enfatiza que todos los documentos deben ser investigados, que van desde cimientos, dimensiones estructurales, tamaños de haz y columnas hasta el número y calidad del acero de refuerzo. El diseño correcto dará como resultado una planificación que puede justificarse. Si hubo un error desde el principio, el potencial de falla se hizo muy grande.

Además, la fase de implementación en el campo también debe seguir los estándares. Solikin enfatizó que el nuevo concreto de cascado no se puede cargar de inmediato o que se podría abrir el formulario.

«En general, se pueden abrir nuevas placas y rayos de concreto después de 21 días. Si es más rápido, el riesgo es muy alto», explicó.

Los factores materiales también son una clave importante. Mencionó la tienda de puentes en Kalimantan que se derrumbó debido al uso de acero con calidad inapropiada. El material debe coincidir con el estándar, incluso probado antes de su uso. Las etiquetas SNI solas no son suficientes sin ninguna diligencia debida.

Además, Solikin enfatizó la importancia de involucrar a profesionales en el desarrollo. Dijo que había tres partes que tenían que participar, a saber, planificadores, contratistas y supervisores. El contratista no puede vigilar a sí mismo. Debe haber un consultor de supervisión oficial competente, de modo que se garanticen la calidad y la seguridad.

Sin embargo, reconoció que la comunidad a menudo ignoraba el procedimiento, especialmente cuando se construye instalaciones públicas a costos limitados. Según él, aunque la frecuencia de la falla de la construcción no es frecuente, el impacto puede ser muy fatal.

Como académicos, Solikin dijo que la Facultad de Ingeniería de UMS tiene el compromiso de participar en la asistencia comunitaria.

«Hemos contribuido a evaluar la viabilidad del edificio después del incendio, evaluando la estructura que está demasiado convertida, para guiar el nuevo desarrollo. Eso es parte de nuestro servicio a la comunidad», dijo.

También explicó que UMS tiene un programa de servicio comunitario con el que los maestros de diferentes áreas, incluida la ingeniería civil, pueden ofrecer asistencia técnica a las instituciones educativas y religiosas. Las personas que necesitan ayuda pueden contactar a la Facultad de Ingeniería de UMS.

«Estamos listos para ayudar de acuerdo con nuestra capacidad académica», agregó.

Al final de su declaración, Solikin recordó que el desarrollo siempre debe involucrar a expertos. Repitió un mensaje importante que entregar cosas no solo traería a los expertos.

«La falta de construcción no es solo una pérdida material, sino que también puede durar vidas. Así que obedecemos el estándar e involucren a expertos desde el principio», dijo.