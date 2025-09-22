Profesor de farmacia de UMS en la mejor lista de ciencias del mundo 2025

SOLO (Antara) – La Universidad de Surakarta de Muhammadiyah (UMS) nuevamente hizo una actuación orgullosa a nivel internacional, uno de los maestros, a saber, el Dr. Md. Sanower Hossain, profesor asociado en la Facultad de Farmacia UMS lo hizo incluir en la lista de los principales científicos del 2 por ciento en la versión mundial de la Universidad de Stanford.

Este prestigioso premio publicó al Dr. Sanower en las filas de los científicos con la mayor influencia en el campo de la investigación, en particular la microbiología, basada en el impacto de la situación científica y las contribuciones. La consistencia de las publicaciones dadas en la revista, el trabajo en la Junta Editorial Internacional y una Red de Investigación Mundial también es un factor importante que lo lleva al reconocimiento a nivel global.

«Alhamdulillah, este es un honor. Este logro no es solo un reconocimiento para mí personalmente, sino también orgulloso de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta», dijo Sanower en Solo, Central Java, el lunes.

Desde que llegó a UMS en junio, Sanower ha sentido el pleno apoyo del campus. Incluso ganó la confianza para formar un nuevo grupo de investigación en el campo de la liberación de medicina avanzada que dirigió directamente.

«UMS ofrece espacio de investigación para la investigación y alentar la cooperación internacional. Esta es una capital importante para llevar a la universidad a la visión de la Universidad 2029 de la clase mundial», dijo.

Sanower aconsejó a los estudiantes no solo que realicen publicaciones, sino también que la investigación sea una solución real para los problemas de salud.

«Sea ambicioso, pero consistente. Conecte la teoría con aplicaciones, construya redes mundiales e investigue con disciplina. De esta manera, los estudiantes de UMS pueden contribuir al nivel internacional», dijo.

Sanower le dice a su viaje de estudio. El estudio no brevido se realizó en el campo de la biotecnología y la manipulación genética de la Universidad de Ciencia y Tecnología Mawlana Bhashani (MBSTU), Bangladesh, seguida de una maestría en el mismo campo en la Universidad de Islamita de Malasia (IIUM).

Luego continuó sus estudios de doctorado en el campo de la farmacología en IIUM, con un enfoque en el desarrollo de medicamentos avanzados utilizando polímeros biodegradables para el tratamiento de infecciones por bot (osteomielitis). Su investigación continúa con la síntesis verde de nanopartículas de óxido de zinc con aplicaciones en el campo de la biomédica y los alrededores.

«Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a mis estudiantes de doctorado, el profesor asistente Dr. Mohd. Affendi bin Mohd Shaphri y el profesor Dr. Farahidah Mohamed Van Iium, por su invaluable orientación durante mi investigación y por la inspiración que he dado para luchar para convertirse en científicos mundiales», dijo.

Sanower también expresó su gratitud a su primer póster, el Dr. Jun Haslinda Shariffuddin de Universiti Malasia Pahang al-Sultan Abdullah, Malasia, porque ha ofrecido una valiosa investigación y apoyo para el viaje después del puesto.

Según Sanower, hay tres factores que juegan un papel importante en el éxito de su investigación. Primero, un enfoque interdisciplinario que conecta biotecnología, farmacología y nanotecnología. En segundo lugar, el equipo trabaja con estudiantes y personal internacional. En tercer lugar, consistencia en la publicación de artículos científicos, a pesar de las limitaciones de financiamiento e instalaciones.

«La perseverancia al escribir y publicar una investigación significativa, aunque está llena de desafíos, es la clave que me trae hasta ahora», explicó.

El estudio más importante realizado por Sanower se está centrando actualmente en el «alivio de los medicamentos y la nanomedicina, desarrollando un sistema de pago antibiótico basado en polímeros biodegradables y exploración de nanopartículas respetuosas con el medio ambiente. Una de las investigaciones más memorables para él es el uso de desechos de piña para nanopartículas de óxido de zinc.

«Esta investigación es memorable porque combina la innovación biomédica con la gestión de residuos sostenibles», dijo.

Además, su trabajo en el campo del cáncer colorrectal ha ganado más de 588 en Scopus y 926 en Google Scholar.

A pesar del logro del desempeño importante, el viaje de investigación de Sanower no puede separarse de los desafíos, desde fondos limitados, el alto material de laboratorio, hasta competencia severa en revistas internacionales. Según él, sin embargo, el desafío refuerza la determinación de transformar la investigación.

En el futuro, planea desarrollar productos comerciales a partir de su investigación superior, como el aderezo de hidrogros integrados de Nanobit verde para combatir la resistencia a los antibióticos e hidrogeles mucadhesivos basados ​​en la planta para la terapia con cáncer colorrectal.

Sanower también expresó su esperanza de que Indonesia fuera más fuerte en la investigación sostenible. Señaló que Indonesia ahora tiene 55 años en el índice de innovación de investigación global.

«Estoy seguro de que Indonesia puede penetrar en el 10 por ciento del gran 10 por ciento del mundo. UMS tiene un papel estratégico para alentar la investigación transnacional, permitir a los investigadores jóvenes y construir la cooperación mundial en el campo de la salud y el medio ambiente», dijo.