Pro Mega ’96 Activist Solo admite Pinka Haprani DPD DPD PDIP Central Java

Solo (Antara) – Pro Mega ’96 Activista Solo soporta Putri Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani o Pinka Haprani lideraron el DPD PDIP Central Java.

Representante del activista de Purwono Pro Mega ’96 en Solo, Central Java, dijo el martes que Pinka recibió apoyo porque se suponía que la cifra ofrecía grandes beneficios a la fiesta.

«Creemos que la Sra. Pinka puede ser un puente y grandes beneficios para la fiesta. Su pensamiento está en línea con el espíritu de Pro Mega ’96», dijo.

Según él, Java Central debe mantenerse como PDIP. Además, PDIP sufrió una derrota en Java Central en las últimas elecciones presidenciales.

«Esta es una oportunidad para recuperar el éxito», dijo.

Dijo que Pinka, que tenía un origen del Proclamador de la República de Indonesia, se consideraba capaz de presentar estilos políticos educados que eran relevantes para las necesidades de la actual generación joven.

Purwono dijo que en este caso las voces de la base en el proceso de consulta del partido deben tenerse en cuenta antes de que el PDIP Central Leadership Council (DPP) haya establecido el nuevo liderazgo Central de DPD de Java.

«Llevamos las aspiraciones de los amigos para apoyar a Mbaka para que fuera el presidente de la Java Central PDIP DPD. Su biología era clara, él era el ancho de Karno de Bung, la hija de Mbak Puan Maharan, presidente de PDIP o Ind Sukarno», dijo.

Además, dijo, Pinka era un joven que estaba listo para abrazar el poder de las fiestas en el centro de Java.

Él cree que la presencia de Pinka traerá nueva energía mientras une la dinámica interna de PDIP en Java Central.