Presidente del Comité Nacional valora la implementación de la prueba PPG en la UIN Walisongo

Semarang (ANTARA) – La Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN) Semarang ha demostrado una vez más su compromiso como institución que brinda una formación docente profesional superior y confiable. El domingo (19/10/2025), la implementación de la Prueba de conocimientos de docentes de educación vocacional 2025 (UP-PPG) en el sitio de pruebas de competencia (TUK) de UIN Walisongo se llevó a cabo de manera ordenada, fluida y profesional.

Esta actividad, que se llevó a cabo en el edificio de TIC de UIN Walisongo Semarang, fue supervisada directamente por el Dr. Subanji, S.Pd., M.Sc., como presidente del Comité Nacional del PPG. Durante su visita, estuvo acompañado por un equipo de supervisores locales, coordinadores de TUK y representantes de la Facultad de Tarbiyah y Formación de Profesores (FITK) UIN Walisongo Semarang.

En esta ocasión, el Dr. Subanji aprecia profundamente la voluntad y el profesionalismo del equipo de implementación de UIN Walisongo en la supervisión de la implementación de UP-PPG.

«Aprecio la implementación de UP-PPG en TUK UIN Walisongo Semarang, que se está desarrollando sin problemas, de manera ordenada y de acuerdo con los estándares nacionales. Todos los elementos parecen estar trabajando juntos y con total responsabilidad», dijo el Dr. Subanji.

Añadió que el éxito de la implementación del examen no sólo está determinado por un sistema tecnológico confiable, sino también por la disciplina, la equidad y la coordinación entre las partes, desde los supervisores, los coordinadores hasta los comités locales.

«Veo un entusiasmo extraordinario por parte de todos los supervisores y equipos técnicos sobre el terreno. Esto es una prueba de que UIN Walisongo Semarang tiene un sistema de gestión de PPG sólido y experimentado», añadió.

La implementación de UP-PPG en UIN Walisongo Semarang es parte del Lote 2 y 3 de la Prueba de Conocimiento PPG 2025, en la que participan 7.312 participantes, acompañados por 170 supervisores y 17 coordinadores de supervisión. Anteriormente, el 17 de octubre de 2025, FITK celebró una sesión informativa preliminar con supervisores de UIN Sunan Ampel Surabaya y UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para nivelar las percepciones y garantizar la preparación de la supervisión en todos los puntos de implementación.

La implementación exitosa de UP-PPG 2025 se suma a la larga lista de logros de UIN Walisongo Semarang como uno de los TUK de referencia nacional en la implementación de PPG en Indonesia. Con un sistema tecnológico estable, una buena coordinación y personal capacitado, este campus se considera capaz de convertirse en un modelo para otras instituciones.

El Dr. Subanji evaluó que este éxito estaba en consonancia con la misión nacional del Ministerio de Religión y el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de fortalecer la competencia pedagógica y el profesionalismo de los docentes en toda Indonesia.

“Lo que UIN Walisongo Semarang está haciendo hoy es una prueba clara de que la colaboración y la dedicación pueden dar como resultado la implementación de PPG que sea efectiva, eficiente y con integridad”, concluyó.