Presidente de Akhmad Munir Pwi Pusat 2025-2030

CIKARANG, Java Occidental (Antara) – El presidente de la Agencia de la Agencia Nacional de Noticias (LKBN) entre Akhmad Munir fue elegida como Presidente de la Asociación de Periodistas de Indonesia Central (PWI) para el período 2025-2030.

Akhmad Munir fue elegido después de recibir la mayor cantidad de votos, a saber, 52 votos, en el Congreso de PWI 2025 del Centro de Desarrollo de Tecnología de Información y Comunicación de Komdigi (BPPTIK), Cikarang, West Java, sábado.

Mientras tanto, otro candidato para presidente general, Hendry Ch. Despierta, obtén 35 voces.

En la misma ocasión, el Congreso también eligió al presidente del Consejo Honorario. El presidente del Consejo Honorario Central de PWI elegido, a saber, Atal S. Depari con la adquisición de 44 votos.

Otro candidato para el presidente del Consejo Honorario, a saber, Sihoni HT recibió 42 votos.

Después de la votación, los miembros de PWI que estuvieron presentes en el lugar de vítores dieron la bienvenida a la victoria de Akhmad Munir. Akhmad Munir fue rodeado de la bufanda de seda de Bugis como un signo de victoria.