Premio dorado de Antam hoy

Yakarta (Antara) –

El precio de los monitores de oro de Antam el miércoles (8/20) ha reducido RP7,000 a RP1,890,000 de RP1,897,000 por gramo.

El precio de reventa (retorno) es RP1.736,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se registraron en la página de Metal Precious de Antam el miércoles:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP995,000.

– Premio dorado 1 gramo: Rp1.890,000.

– Precio de oro 2 gramos: RP3.720,000.

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,555,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,225,000.

– 10 gramos de precio de oro: Rp. 18,395,000.

– 25 gramos de precio de oro: Rp45.862,000.

– 50 gramos de precio de oro: Rp91.645,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 183,212,000.

– 250 gramos de precio de oro: RP457.765,000.

– 500 gramos de precio de oro: Rp915,320,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.830,600,000.

