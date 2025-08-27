Premio dorado de Antam hoy

JAKARTA (Antara) – El precio de las barras de oro de PT Aneka Tambang TBK (Antam) que se verificó el miércoles por la mañana desde la página de metal de metal, con Rp8,000 por gramo, de Rp1.932,000 por gramo a Rp1.940,000 por gramo.

El precio de reventa (retorno) de Golden Balken el miércoles, deprimido por RP1.786,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se registraron en la página de Metal Precious de Antam el miércoles:

– Precio de oro 0.5 gramos: Rp1.016,000

– Precio de oro 1 gramo: Rp1.932,000

– 2 gramos de precio de oro: RP3.804,000

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,681,000

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,435,000

– 10 gramos de precio de oro: IDR 18,815,000

– 25 gramos de precio de oro: IDR 46,912,000

– 50 gramos de precio de oro: IDR 93,745,000

– 100 gramos de precio de oro: IDR 187,412,000

– 250 gramos de precio de oro: IDR 468,265,000

– 500 gramos de precio de oro: IDR 936,320,000

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.872,600,000