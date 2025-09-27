Premio dorado de Antam este sábado

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam se protegió de la página de metales preciosos el sábado, experimentó un aumento en RP16,000 de RP2.175,000 a RP2.191,000 por gramo.

Por el precio de reventa (devolver) hasta RP2.038,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se registran en la página de Metal Precious de Antam el sábado:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.145.500.

– Precio de oro 1 gramo: Rp2.191,000.

– Precio de oro 2 gramos: Rp4.322,000.

– Premio dorado 3 gramos: IDR 6,458,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 10,730,000.

– 10 gramos de precio de oro: Rp.21,405,000.

– 25 gramos de precio de oro: IDR 53,387,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 106,695,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp.213.312,000.

– 250 gramos de precio de oro: RP533.015,000.

– 500 gramos de precio de oro: Rp1.065,820,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp2.131,600,000.