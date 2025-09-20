Premio de transformación digital de Semarang City Boyong Mejor Digital

Semarang (Antara): el gobierno de la ciudad de Semarang nuevamente muestra su dedicación en la realización de una transformación digital al ganar el premio «Gadjah Mada Digital Transformation Index (GM-DTGI) 2025» como el primer mejor consejo municipal en la categoría de Raincies/Cities en Indonesia.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, dijo que el premio era la motivación del Ayuntamiento de Semarang para fortalecer aún más la transformación digital en la administración del gobierno.

Dijo que se desarrollarán servicios públicos digitales que sean compatibles con el fortalecimiento de la infraestructura digital, incluida la optimización de la gestión Big data.

Entonces, dijo, es fácil para el público obtener acceso a los servicios necesarios y se espera que la creación de gobernanza pueda alentar que sea más efectiva, más eficiente y más respuestas, para que las políticas públicas puedan estar más enfocadas.

«Estoy agradecido y orgulloso de este logro. El desempeño del Premio GM-DTGI recibido 2025 no es solo un reconocimiento de la dedicación del Ayuntamiento de Semarang para aplicar siempre la digitalización y la transformación en los servicios públicos», dijo.

«Pero también es un marcador que estamos en el camino correcto», agregó.

El premio GM DTGI Award 2025 es la segunda vez consecutiva, después del mismo premio también recibido en 2024.

El Premio fue recibido por el jefe de la oficina de comunicación, informática, estadísticas, estadísticas, estadísticas, estadísticas y envío de la ciudad de Semarang, que representa a Semarang -Mayor Agustina Wilujeng.

El premio fue presentado por el Viceministro de Comunicación de Comunicia en Digital (Komdigi) Nezar Patria, al margen del Seminario Nacional GM-DTGI en 2025, que se celebró en el Auditorio Sukadji Ranuwihardjo, Yogyakarta, jueves (18/9).

«Creo que esto aumentará la transparencia, la responsabilidad, mientras que la confianza del público en el Ayuntamiento de Semarang se fortalecerá», dijo.

El Premio GM-DTGI ha sido desarrollado un índice por el Centro del Sistema de Información Económica y de Economía de la Facultad de Economía y Comercio de UGM (PKSI) para medir la preparación e implementación de la administración de la transformación digital de Raincy/City Royal a nivel nacional.

Este año, la evaluación se llevó a cabo en 508 gobiernos del distrito/ciudad en Indonesia con un índice que se refiere a los siete pilares más importantes basados ​​en la mejor práctica global.

Presidente de investigación de GM-DTGI Prof. DR. Syaiful Ali dijo que los siete pilares incluyen 50 indicadores de evaluación, incluidos el gobierno y el liderazgo, el diseño de la plataforma, la protección cibernética y la privacidad, para la gestión de datos y los ecosistemas digitales.

El premio está en línea con la visión de Indonesia Digital 2045 y es parte de los esfuerzos del gobierno central para fomentar la transformación digital a nivel regional.

Para la mejor categoría de gobernanza de transformación digital, la ciudad de Semarang ganó el primer puesto como el mejor consejo municipal de Indonesia, seguido por la ciudad de Bandung en segundo lugar, la ciudad de Surabaya en tercer lugar.

Luego, la ciudad de Yogyakarta en cuarto lugar, la ciudad de Pekalongan en el quinto lugar, así como la ciudad de Makassar en el sexto rango. Depok City está en la novena ciudad de Singkawang en el décimo rango.

