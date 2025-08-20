Premio Central Java El gobierno local con la tercera mejor industria verde

SEMARANG (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java a través del Ministerio de Industria y Handel (Disperindag) recibió un premio del Ministerio de Industria como el Gobierno regional con la implementación de la tercera mejor industria verde.

El premio fue recibido directamente por el vicegobernador del centro de Java Taj Yasin Maimoen en la Cumbre Anual de la Industria Verde de Indonesia (AIGIS) del Centro de Convenciones Internacionales de Yakarta (JICC) Yakarta Plenary Hall el miércoles.

La figura conocida como Gus Yasin apreció el éxito de Java Central que es tercero, después de Java Oriental y Java Occidental.

Dijo que el premio era un capital de confianza para atraer inversores tanto dentro como fuera del país a Java central.

El gobierno provincial central de Java, junto con la industria en Java central, se esfuerza por el desarrollo conjunto de áreas ecológicas.

«También damos ejemplos en algunas de nuestras oficinas gubernamentales, hemos utilizado ejemplos de paneles solares. ¿Para qué? Invitando a los inversores que invierten en Java central, realmente prestan atención a esto (industria verde)», dijo.

Por el momento, dijo, Java Central está atrayendo constantemente inversiones para mejorar el bien de la comunidad.

También se han elaborado varias propiedades industriales, como la Industropolis Batang, Kek Kendal, el Semarang Industrial Estate Industrial Wijaya Kusuma, Kek Kendal.

«Java central también trabaja con la provincia hermana con Malacca (Malasia) y Fujian (China). Los invitamos a invertir en Java Central», dijo.

Además, el gobierno provincial de la Java central también quiere trabajar en el potencial de la agricultura, las plantaciones y la pesca, en la región costera del sur (Pansela) en la industria agro.

Mientras tanto, la industria Agus Gumiwang Kartasasmita dijo que el sector industrial se había convertido en el apoyo más importante de la economía nacional.

De hecho, el sector de producción contribuye estratégicamente al desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Sin embargo, dijo, la industria de la producción ciertamente también fue un desafío bastante difícil que, naturalmente, tiene muchas relaciones con la geo -economía.

«Uno de ellos, incluidos los requisitos globales, los requisitos del mercado para aquellos que exigen que cada producto se produzca a partir de esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero», dijo.

Es por eso que dijo que la transformación para la industria verde no debe considerarse un «costos» o costos, sino que se convierte en una inversión.

