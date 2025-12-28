Precios del oro de la UBS y Semana Galeri24

Yakarta (ANTARA) – La tendencia del precio del oro de UBS y Galeri24, citada en el sitio web oficial de Friends of Pegadaian en Yakarta, muestra un aumento constante el domingo.

El precio de venta del oro Galeri24 aumentó a 2.627.000 IDR desde el precio inicial de 2.612.000 IDR por gramo o un aumento de 15.000 IDR. Del mismo modo, el oro de la UBS subió a 2.684.000 IDR desde el precio inicial de 2.671.000 IDR por gramo o un aumento de 13.000 IDR.

El oro de Gallery24 se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 1000 gramos o 1 kilogramo. Mientras tanto, el oro de la UBS se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 500 gramos.