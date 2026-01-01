Precios de Pertamax a partir del 1 de enero de 2026

Yakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) ha reducido el precio de Pertamax y otros fuel oil (BBM) no subsidiados a partir del 1 de enero de 2026.

Según el sitio web oficial de Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, el jueves, el precio del combustible Pertamax cayó a 12.350 IDR por litro desde el 1 de enero de 2026, en comparación con 12.750 IDR por litro en diciembre de 2025 para el área de DKI Yakarta.

El precio del combustible Pertamax Turbo también bajó a 13.400 IDR por litro, en comparación con el anterior en diciembre de 2025, que alcanzó 13.750 IDR por litro.

Posteriormente, el precio de Pertamax Green 95 también bajó de 13.500 IDR por litro en diciembre de 2025 a 13.150 IDR por litro, y el precio del combustible Dexlite pasó a 13.500 IDR por litro, en comparación con los 14.700 IDR por litro anteriores.

Además, el precio del combustible Pertamina Dex ha bajado de 15.000 IDR por litro a 13.600 IDR por litro. Mientras tanto, el precio de los combustibles subsidiados como el diésel subsidiado y el pertalite (90 RON) no ha cambiado y sigue costando 6.800 IDR por litro y 10.000 IDR por litro, respectivamente.