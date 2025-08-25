PRECIO PERTAMINA -LA FULL, algunos están bajos

JAKARTA (Antara) – El precio del combustible (BBM) en la estación de relleno turbo Pertamina Pertamax ha aumentado de RP13,000 por litro a RP13,200 por litro.

Mientras que Ptamax Green tuvo una disminución de los precios, del RP original. 13,200 por litro, hasta RP13,000 por litro.

Citado en el sitio web oficial de Pertamina en Yakarta el lunes, el precio de Pertamax no es combustible subsidiado en Pertamina Tank Station desde principios de agosto estable en Rp12.200 por litro.

Los detalles del precio del combustible de la estación de servicio Pertamina (Yakarta) son los siguientes:

Jugas: IDR 10,000 por litro;

Subsidios solares: RP6.800 por litro;

Pertamax: RP12.200 por litro;

Pertamax Turbo: RP. 13,200 por litro;

Pertamax Green: RP. 13,000 por litro;

Dexlite: RP13.850 por litro; Y

Pertamina Dex: IDR 14,150 por litro.