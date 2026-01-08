Precio del oro hoy en Pegadaian

Yakarta (ANTARA) – Los precios del oro cotizados en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian en Yakarta, el jueves (8/1), muestran que dos productos fabricados por Galeri24 y UBS han registrado un aumento compacto desde el 6 de enero.

El precio de venta del oro en Gallery24 aumentó de Rp. 2.582.000 por gramo a Rp. 2.599.000 por gramo, o un aumento de Rp. 17.000.

Del mismo modo, el precio del oro de UBS también subió a 2.648.000 rupias desde 2.638.000 rupias por gramo o hasta 10.000 rupias.

El oro Galeri24 se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 1000 gramos o 1 kilogramo. Mientras tanto, el oro de la UBS se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 500 gramos.