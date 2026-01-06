Precio del oro hoy en Pegadaian

Yakarta (ANTARA) – El precio del oro cotizado en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian el martes (6 de enero) muestra que dos productos fabricados por UBS y Galeri24 aumentaron de manera compacta.

El precio de venta del oro Galeri24 aumentó de los 2.522.000 IDR originales a 2.556.000 IDR por gramo, o un aumento de 34.000 IDR. El oro de UBS también subió a 2.612.000 IDR desde los 2.559.000 IDR originales por gramo, o se disparó hasta 53.000 IDR.

El oro de Gallery24 se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 1000 gramos o 1 kilogramo. Mientras tanto, el oro de la UBS se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 500 gramos.