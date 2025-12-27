Precio del oro antam hoy

Yakarta (ANTARA) – El precio del oro Antam, que fue monitoreado en el sitio web de Logam Mulia el sábado, aumentó en 16.000 IDR desde la cifra original de 2.589.000 IDR a 2.605.000 IDR por gramo.

Esto también se aplica al precio de venta. (readquirir) también aumentó a 2.464.000 IDR por gramo.

A continuación se muestran los precios de los lingotes de oro registrados en la página de Antam Precious Metals el sábado:

‎- Precio de 0,5 gramos de oro: 1.352.500 IDR.

– Precio de 1 gramo de oro: 2.605.000 IDR.

– Precio de 2 gramos de oro: 5.150.000 IDR.

– Precio de 3 gramos de oro: 7.700.000 IDR.

– Precio de 5 gramos de oro: 12.800.000 IDR.

– Precio de 10 gramos de oro: 25.545.000 IDR.

– Precio de 25 gramos de oro: 63.737.000 IDR.

– Precio de 50 gramos de oro: 127.395.000 IDR.

– Precio de 100 gramos de oro: 254.712.000 IDR.

– Precio de 250 gramos de oro: 636.515.000 IDR.

– Precio de 500 gramos de oro: 1.272.820.000 IDR.

– Precio de 1.000 gramos de oro: 2.545.600.000 IDR.

