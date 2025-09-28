Precio de tres productos dorados el domingo

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de Pegadaian Friends, el domingo (9/28), muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam, esos compactos durante dos días seguidos.

El precio de venta del oro de Antam aumentó de RP2.273,000 a RP2.290,000 por gramo, así como el oro de UBS que aumentó a Rp2,219,000 desde el comienzo de Rp2.206,000 por gramo. Para Gold Gallery24 a RP2,180,000 de RP2,164,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: IDR 1,200,000

– UBS Gold Precio 1 Gramo: IDR 2,219,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,403,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,879,000

– UBS Gold Price 10 gramos: Rp.21.642,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 54,000,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 107,776,000

– UBS Gold Price 100 gramos: RP215.467,000

– UBS Gold Price 250 gramos: RP538.508,000

– UBS 500 Grams Gold Price: Rp1.075.747,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.143,000

– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp. 2,180,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 4,294,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,655,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp.21.253,000

– Precio de oro de la galería 25 gramos: IDR 53.001,000

– Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 105,918,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: RP211,730,000

– Gallery Gold Price 250 gramos: RP529.063,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1.057,605,000

– Gold Gallery Price24 1,000 gramos: Rp2.115.209,000.

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.198,000

– Antam Gold Price 1 Gramo: IDR 2,290,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,517,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,749,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 11.213,000

– Antam Gold Price 10 gramos: IDR 22,369,000

– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 55,790,000

– Antam Gold Price 50 gramos: Rp. 111,497,000

– Antam Gold Price 100 gramos: RP222,912,000

– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 557.001,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1,113,782,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP2,227.522,000.