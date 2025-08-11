Precio de tres productos de oro hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro anotado en la página oficial de Pegadaian Friends, el lunes (11/8), muestra el precio de tres productos de metales preciosos, nombrados por UBS, Gallery24 y Antam Stable.

‎

Gallery24 Gold es estable en RP1.935,000 por gramo, así como el oro antam también es estable a RP2.020,000 por gramo. Y para Golden UBS permanece con un precio de Rp1.953,000 por gramo.

‎

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

‎

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: Rp1.056,000

– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.953,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,875,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,574,000

– UBS Gold Price 10 gramos: Rp. 19,047,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 47,524,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 94,850,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 189,624,000

– UBS Gold Price 250 gramos: Rp.473.922,000

– UBS Gold Price 500 gramos: RP946.726,000

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.015,000

– Gold Gallery Price24 1 gramo: RP1.935,000

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 3,811,000

– Gallery Gold Price24 5 gramos: IDR 9,458,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: IDR 18,866,000

– Gallery Gold Precio 25 gramos: IDR 47,048,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 94.021,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: Rp. 187,948,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: Rp.469,636,000

– Gold Gallery Price24 500 gramos: RP938.808,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: Rp1.877.616,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.062,000

– Antam Gold Price 1 gramo: RP2,020,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 3,977,000

– Antam 3 gramos de oro Precio: IDR 5,939,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 9,864,000

– Antam Gold Price 10 gramos: Rp. 19,671,000

– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 49,046,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 98,010,000

– El Premio Dorado de Antam es de 100 gramos: RP. 195,938,000

– Antam Gold Price 250 gramos: Rp.489.571,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 978,924,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: Rp1.957.806,000.

‎