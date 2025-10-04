Precio de oro este fin de semana

JAKARTA (Antara) – Antam Gold citado en la página oficial de Pegadeian Friends, el sábado, mostró un precio estable, mientras que dos productos de metales preciosos hechos por UBS y Gallery24.
El precio de venta del oro de Antam es estable a Rp2.36,000 por gramo, mientras que Gold Gallery24 cae a RP2.227,000 de RP2.229,000 por gramo.
Para Gouden UBS, Rp2.261,000 del RP2.271,000 inicial por gramo también cayó.
La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:
Precios de oro de UBS:
– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.222,000
– UBS Gold Price 1 Gramo: IDR 2,261,000
– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,486,000
– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 11,085,000
– UBS Gold Price 10 gramos: RP22.052,000
– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 55,021,000
– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 109,816,000
– Price de oro UBS 100 gramos: RP219,545,000
– UBS Gold Price 250 gramos: IDR 548,700,000
– UBS 500 gramos PRECIO DE ORO: RP1.096.108,000
Galería de oro Price24:
– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.168,000
– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp2.227,000.
– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 4,385,000
– Gallery Gold Price24 5 gramos: IDR 10,883,000
– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp.21.707,000
– Gallery Gold Price 25 gramos: IDR 54,134,000
– Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 108.181,000
– Gold Gallery Price24 100 gramos: RP216,255,000
– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP540.370,000
– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1,080.208,000
– Gold Gallery Price24 1,000 gramos: RP2,160,416,000.
Precios de Antam Gold:
– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.221,000
– Antam Gold Price 1 Gramo: Rp2.36,000
– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,609,000
– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,887,000
– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 11,443,000
– Precio de oro Antam 10 gramos: IDR 22,829,000
– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 56,939,000
– Antam Gold Price 50 gramos: Rp. 113,796,000
– Antam Gold Price 100 gramos: RP227,510,000
– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 568,496,000
– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.136.772,000
– Antam Gold Price 1,000 gramos: RP2.273.502,000.