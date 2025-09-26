PPJI Central Java está listo para acompañar la cocina MBG para evitar incidentes de envenenamiento

SEMARANG (Antara) – La Asociación de Proveedores de Servicios de Catering Indonesia (PPJI) de Java Central está lista para ofrecer ayuda al Gerente de Cocina del Programa de Nutritivo Nutritivo (MBG) después de varios casos de envenenados por los beneficiarios.

El presidente de Java Central de Java, Lilik Agus Gunarto en Semarang, expresó su preocupación por los casos de envenenamiento experimentados por los beneficiarios del programa MBG en varias regiones en esta provincia.

«Estamos preocupados, por eso abrimos servicios de emergencia en cada distrito/ ciudad», dijo.

Explicó que la ayuda se llevó a cabo desde la preproducción hasta la postproducción.

La ayuda, dijo, también se llevó a cabo desde la selección de menús, selección y almacenamiento de materias primas seguras, hasta el proceso de cocción, el embalaje, la distribución y la limpieza de los alimentos utilizados.

«MBG es un buen programa, tenemos que apoyarlo completamente», dijo.

El presidente de Semarang City PPJI, Yanti M Sakoer, dijo que muchas cocinas MBG no tenían expertos en cocina involucrados en la producción de grandes cantidades de alimentos.

«MBG no solo es cocinar, sino cocinar en grandes cantidades y hacer diariamente», dijo.

Es por eso que dijo, el elemento de cumplimiento de alimentos y resistencia antes del consumo no debe ser descuidado.

Según él, los beneficiarios deberían ser felices cuando el menú MBG se sirve correctamente y luego se les dice a sus padres o amigos.

