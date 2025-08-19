Potencialmente problemático, el gobierno de la ciudad de Semarang trabaja junto con los fondos de financiamiento operacional RT

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang trabaja junto con el fiscal público local para supervisar el uso de fondos operativos para el vecino Rukun Tetangga (RT) que es exitoso RP. 25 millones por año por Rt.

«Existe un problema potencial (ayuda operativa RT). Es por eso que el alcalde de Semarang nos pidió que ofreciéramos ayuda, uno de los cuales era evitar este potencial», dijo el martes el jefe de la ciudad de Semarang, Nur Budi Hartanto, en Semarang.

Explicó que el alcalde de Semarang había escrito al jefe del fiscal de la ciudad de Semarang para ofrecer ayuda, pero aún se procesó en la fecha (administración y administración civil y estatal) para considerar la ayuda correcta o viceversa.

Con respecto a otras precauciones, dijo, tiene la forma de asesoramiento legal que será implementado por el Departamento de Inteligencia de acuerdo con el plan.

Según él, siempre que la administración de RT use los fondos de acuerdo con las disposiciones, no habrá problemas.

«Use los fondos sobre la base de la designación y de acuerdo con las disposiciones legales que pueden justificarse más adelante. Obedecer las reglas existentes en Perwal -Number 32 de 2025 con respecto a las pautas para proporcionar ayuda operativa para RT y RW», dijo.

Mientras tanto, el inspector de la ciudad de Semarang, Sumardi, proporcionó la obligación de continuar ofreciendo ayuda y también supervisar el uso de 25 millones de ayuda operativa por año por año que se pagó en agosto.

La supervisión de los fondos operativos está regulado en el Artículo 16 del Reglamento del Alcalde número 32 de 2025 con respecto a las pautas para proporcionar asistencia operativa en los pilares de los vecindarios y los pilares de los ciudadanos.

Gracias a la ayuda y la supervisión, el gobierno de la ciudad de Semarang espera que el uso de la ayuda operativa, uno de los programas superiores es por Semarang -Mayor Agustina Wilujeng Pramestuti y un vicealcalde Iswar Aminuddin se puede llevar a cabo de acuerdo con las reglas y en el objetivo.

«Tenemos que supervisar para garantizar que la ayuda operativa de 25 millones por RT por año pueda estar a la meta y no hay abuso del presupuesto», dijo.

Dijo que la supervisión sería llevada a cabo por dispositivos regionales que tenían las tareas y funciones de la supervisión o APIP (equipo de supervisión del gobierno interno).

Posteriormente, el dispositivo regional que lleva a cabo asuntos gubernamentales en el campo del empoderamiento comunitario, así como los dispositivos regionales que tienen tareas y funciones regionales.

Además, Sumardi explicó que Camat realizó la responsabilidad por el uso de 25 millones de ayuda operativa por RT por año como usuario presupuestario a través de la Lurah como la Autoridad de Usuarios del Presupuesto (KPA).

«La prueba de responsabilidad incluye el decreto de Lurah sobre el RT que recibió ayuda operativa y recepción de la distribución del dinero», dijo.

En el proceso, se requiere cada destinatario de asistencia operativa para hacer un informe de responsabilidad con comprobantes de gastos para el uso del presupuesto, documentación de actividades/ bienes y datos para respaldar el gasto de SPJ de bienes y servicios.

El informe de responsabilidad, dijo, el presidente de la RT y informó durante la reunión de RT y RW y fue entregado a Camat a través de la Lurah.