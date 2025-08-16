¡Pos Indonesia lanza CID Posja! En Shopee

Semarang (Antara) – ¡PT POS Indonesia (PERSO) continúa fortaleciendo su apuesta al proporcionar servicios al público presentando el efectivo Posja en entrega (COD)! En la plataforma de comercio electrónico de Shopee.

El servicio se realizó en funcionamiento en el área metropolitana de Yakarta el 14 de agosto de 2025, y luego será paralelo a otras regiones en Java y todas las ciudades/distritos de Indonesia.

¡Director de The Courier and Logistics Business of Pos Indonesia Tonggo Marbun, explicó en un comunicado en Semarang el viernes que el lanzamiento de Cod Posja! En Shopee hay un paso estratégico de la empresa para satisfacer las necesidades de los actores comerciales, en particular las MIPYME.

¡Con el servicio COD Posja!, Dijo, los actores de MIPYME pueden expandir su rango de mercado a todas las regiones de Indonesia.

«Shopee es uno de nuestros socios estratégicos y estamos contentos de poder ofrecer opciones de servicio COD para los usuarios de Shopee», dijo.

«A través de esta asociación, queremos garantizar que las empresas, desde grandes ciudades hasta áreas remotas, puedan beneficiarse de los servicios de COD POSAJA! Lo fácil, seguro y rápido para desarrollar y elevar la venta», continuó.

POS Indonesia también ha garantizado la preparación de la flota e infraestructura, de modo que los servicios de COD se pueden realizar de manera óptima desde el primer día.

¡Según él, Servicio COD POSAJA! Shopee ofrece una serie de excelencia que agrega valor a sus usuarios.

A saber, una amplia gama que cubre todas las indonesia, garantías de suministro oportunas y un alto nivel de seguridad y confianza.

«Entendemos que para los empresarios de MSME, la velocidad del dinero y el rango de mercado es la clave del éxito. A través de Cod Posja!, Queremos ofrecer la misma oportunidad para cada vendedor en Shopee, tanto en grandes ciudades como en la aldea, para aumentar la venta», dijo.

Además, la integración de COD es Posja! En Shopee, la posición de POS Indonesia se fortalecerá como una empresa nacional de servicios de mensajería que se adapta al desarrollo de la tecnología y las tendencias de las tiendas en línea.

«Este lanzamiento es solo el primer paso. Continuaremos innovando, expandir la cooperación con varias plataformas de comercio electrónico y mejorar nuestra calidad operativa», dijo.

Mientras tanto, el Director de Asociación Empresarial, Indonesia, Daniel Minardi, dio la bienvenida a la integración del bacalao de POS Indonesia en la plataforma Shopee.

«Pos Indonesia es uno de los socios estratégicos de Shopee para ofrecer opciones de buena calidad para nuestros usuarios. La cooperación estratégica en la presentación de los servicios COD POSJA está en línea con nuestra dedicación para continuar fomentando el progreso de los empresarios locales, incluidas las MISMES», dijo.

Con la creciente venta de MIPYME, dijo, la facturación económica en diferentes regiones puede ser más apasionada, por lo que se espera que la presencia de estos servicios tenga un efecto positivo en la economía nacional.

«El alcance de los servicios POS Indonesia nos ayudará a ofrecer una experiencia de compra más fácil a través del método de entrega de COD, mientras que el apoyo a las MIPYME y los socios locales se refuerza», dijo.