Portal «Ayokojo Central Java» ofrece vacantes

SEMARANG (Antara) – El portal de «Ayokojo Central Java» ofrece vacantes en diferentes regiones en Java Central, como en Semarang City, Semarang Regency, Pati, Sukoharjo, a Solo City.

El jefe del Ministerio de Manking y la transmigración de Java Central Ahmad Aziz, en Semarang el martes, explicó que «Java central de Ayokojo» es el portal oficial del servicio laboral del gobierno provincial central de Java.

Su función es como un foro para reunir a los empleados con empleadores en diferentes regiones de Java Central.

Según él, la plataforma se ha desarrollado para facilitar el proceso de reclutamiento, para expandir el acceso a la información del mercado laboral y para apoyar la caída del desempleo en Java central.

«La facilitación del acceso a varias vacantes de la compañía que ha sido verificada. Luego, la instalación de prueba de psicometría para encontrar el potencial y la preparación del trabajo para el proceso de registro y las aplicaciones que son prácticas, rápidas y sin costos», dijo.

La ventaja de la compañía es obtener empleados potenciales de acuerdo con los criterios a través del sistema «dependiente de la tarea», para apoyar la eficiencia del reclutamiento con un amplio acceso a bases de datos de solicitantes de empleo.

Luego, dijo, la posibilidad de extender el alcance del trabajo de los medios oficiales del gobierno local.

«Ayokjo Central Java» se esfuerza por ser recursos de confianza en el desempeño de los servicios laborales en Java Central.

Al apoyar la tecnología digital, dijo, la plataforma garantiza que el proceso de búsqueda de empleos y reclutamiento pueda funcionar de manera más efectiva, más transparente y más favorable para los solicitantes de empleo y los empleadores.

«En este momento, ‘Ayokojo Central Java’ está integrado con el trabajo del Ministerio de Mankracht de Indonesia, Portal de Job Propiedad de ocho RainCycles/Cities en Java Central, y puede ser accesible a través del portal 13 -Universidades que han establecido la cooperación con el gobierno provincial central», dijo.

Al obtener acceso a «Java central de Ayokojo», dijo, los solicitantes de empleo también pueden descubrir vacantes más específicas en sus respectivas regiones.

Para obtener información, actualmente hay una serie de vacantes disponibles de diferentes compañías con diferentes ubicaciones en diferentes regiones en Java Central.

Actualmente, mientras que solo las vacantes disponibles están disponibles para graduados de secundaria desde el equivalente hasta el Diploma II, incluso en PT SOS Indonesia en Semarang Regency, Sinar Barito en Pati Regency, Mie Gacoan (Kendal), Pt Mandiri Daya Andalan (Semarang City).