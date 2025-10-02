Portada educativa para periodistas indonesios de la Fundación Tanoto

SEMARANG (Antara) – La Fundación Tanoto nuevamente celebró un liputano de educación de la Fundación Tanoto para periodistas en toda Indonesia con una apreciación total de Rp 100 millones.

A través de este programa, la Fundación Tanoto invita a los periodistas a plantear los problemas, innovaciones y lograr la educación indonesia a través de diferentes formatos de obras creativas como artículos, videos y Siniar (podcast), de modo que más y más partes contribuyen a mejorar la calidad de la educación indonesia.

La beca de cobertura educativa de la Fundación Tanoto 2025 comenzará con la etapa de recolección de una propuesta de cobertura, que luego se selecciona no menos de 30 mejores para obtener la primera fase de la feria de cobertura.

Después de que se realizó y se transmitieron los informes en sus respectivos medios, el jurado elige no menos de 3 de las mejores obras que se aprecian.

El tema de la beca de cobertura de periodistas se divide en tres opciones de temas, a saber, la educación y el desarrollo de la primera infancia, la educación primaria y la educación superior de acuerdo con el enfoque del programa de la Fundación Tanoto en Indonesia.

De los tres temas, se divide en diferentes subtemas, para que los periodistas puedan buscar problemas que se consideren relevantes e interesantes en sus respectivas regiones.

Plazos y condiciones

Las fases de la Beca de Educación Lipután de la Fundación Tanoto 2025 tuvieron lugar desde septiembre de 2025 hasta noviembre de 2025, que van desde la recolección de una propuesta de cobertura hasta el anuncio de las tres mejores coberturas.

Aquí están los detalles de la fecha:

• Colección de propuestas: 12 de septiembre – 10 de octubre de 2025

• Introducción a la Fundación Tanoto a través de Online: 22 de septiembre de 2025

• Anuncio de propuestas seleccionadas: 20 de octubre de 2025

• En escaneo de artículos en los medios, respectivamente: 20 de octubre – 21 de noviembre de 2025

• Anuncio de las tres mejores coberturas: 28 de noviembre de 2025

Con respecto a algunos de los términos y condiciones generales de los periodistas que pueden seguir este programa, son los siguientes:

• Los participantes son periodistas permanentes/independientes que trabajan activamente en los medios de comunicación en Indonesia

• Maker digital de los medios que administra contenido en plataformas digitales, podcasts o YouTube con reglas periodísticas

• Puede demostrar pruebas de publicación en los medios de comunicación, ya sea impresos, digital, radio o televisión

• Comprender el código ético periodístico y los principios del periodismo responsable

Mientras que los términos y condiciones generales de la propuesta de este programa son los siguientes:

• Propuestas que nunca se han disputado y no están incluidas en otras competiciones

• La propuesta en disputa debe explicarse por su autenticidad, no por un ajuste, traducción o plagio, al tiempo que presta atención al código ético periodístico

• El trabajo es una nueva cobertura realizada en el período del 22 de septiembre al 21 de noviembre de 2025

Para obtener información completa y registro de la beca Liputan de la Fundación Tanoto Liputan 2025, puede ver en el siguiente enlace: https://s.id/beasiswaliputantf2025

Para obtener más información, comuníquese:

Silvi: +62 899-8945-124

Apocalipsis: +62 856-1502-350