Pondok Shabran UMS desarrolla ética de trabajo y espíritu de formación de cuadros a través de talleres

Solo (ANTARA) – La Universidad Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Muhammadiyah de Surakarta (UMS) se compromete a construir una ética de trabajo y un espíritu de formación de cuadros a través de un taller de cuadros al que asistieron estudiantes el domingo en la mezquita Syarif Makamhaji, Sukoharjo Regency.

Shabran Yayuli, S.Ag., MPI, director del internado islámico Hajjah Nuriyah, dijo que la actividad se llevó a cabo como un esfuerzo por mantener la llama del espíritu de aprendizaje y el espíritu de formación de cuadros dentro del internado.

Esta vez, el Taller de Cuadro presentó al Dr. Azaki Khoirudin, S.Pd.I., M.Pd., Secretario del Cuadro de Liderazgo Central de Muhammadiyah y Consejo de Desarrollo de Recursos Humanos (MPKSDI) y también ex alumno de la promoción de Pondok Shabran de 2009.

En su discurso, Yayuli expresó su orgullo por la presencia de Azaki como uno de los alumnos destacados de Pondok Shabran. Espera que esta actividad pueda proporcionar inspiración y fortalecer la motivación de los estudiantes mientras siguen el camino del conocimiento y la formación de marcos.

«Damos una calurosa bienvenida a la presencia del Dr. Azaki Khoirudin, S.Pd.I., M.Pd. Esperamos que, a través de este taller, los estudiantes puedan obtener muchos beneficios y nuevo entusiasmo en el desarrollo de un espíritu profético en el campo científico», dijo.

Al comienzo del material, el Dr. Azaki Khoirudin, S.Pd.I., M.Pd., entregó un mensaje inspirador a los estudiantes.

«Tu futuro depende de lo que hagas hoy. Si no estás seguro de cómo será tu futuro, mira lo que estás haciendo ahora porque la vida tiene un patrón de repetición. Así que sé una persona que hará todo lo que esté a su alcance para dedicarse a cualquier campo», dijo.

En esta ocasión, también recordó su época de estudio en Pondok Shabran. Según él, una de las características de los cuadros de Pondok Shabran es su espíritu organizativo y su amor por la alfabetización, especialmente los libros publicados por Muhammadiyah.

Además de compartir experiencias, Azaki también invitó a los estudiantes a prepararse para diversos temas contemporáneos que plantearán desafíos a Muhammadiyah en el futuro, como cuestiones ambientales, salud mental, economía y el creciente fenómeno del agnosticismo y el ateísmo.

«En el futuro, estos mahasantri serán los sucesores del papel de liderazgo de Muhammadiyah, ya sea a nivel departamental, de división, regional, regional y central. Muhammadiyah necesita la próxima generación que esté lista para convertirse en los próximos Haedar Nashir, Zakiyyudin Baidhowi y Abdul Mu’ti», dijo.

Se espera que esta actividad del Taller de cuadros pueda encender el entusiasmo por aprender, leer y organizarse entre los estudiantes de Pondok Shabran UMS y fortalecer su compromiso como cuadros superiores de la organización en el futuro.