PON Martial Arts 2027, Kudus volverá a ser el anfitrión

Kudus (ANTARA) – Una vez más se confía en Kudus para albergar el PON de Artes Marciales 2027, después de celebrar con éxito el PON de Artes Marciales 2025, que transcurrió sin problemas y de manera animada, dijo Marciano Norman, presidente general de KONI Central.

«Si Dios quiere, volveremos a organizar este evento en 2027 con Djarum Kudus, en Kudus. Naturalmente, realizaremos una evaluación en profundidad para que los eventos de la Semana Nacional del Deporte, además del PON cuatrienal, también puedan celebrarse bien y con calidad», dijo Marciano el domingo por la tarde en la clausura del PON de Artes Marciales 2025 en el Djarum Arena Kaliputu, Kudus.

Marciano evaluó que el PON 2025 de Artes Marciales fue un éxito gracias a la sólida sinergia entre el KONI Central y la Fundación Djarum, así como al pleno apoyo de la comunidad y el gobierno de Kudus Regency.

También anunció los resultados de la clasificación final de PON Martial Arts 2025, el contingente de DKI Yakarta emergió como campeón general con 42 medallas de oro, seguido por Java Occidental en segundo lugar, Java Oriental, Java Central y Kalimantan Oriental.

«La asociación entre Central KONI y la Fundación Djarum proporciona espacio adicional para que nuestros atletas de artes marciales agreguen al calendario de competencias que se lleva a cabo cada dos años», dijo Marciano.

Explicó que el formato de PON Martial Arts será evaluado en 2027. Hay dos opciones, mantener 10 deportes como este año o expandirse a 18 disciplinas de artes marciales.

«¿Por qué has vuelto a Kudus? Porque la ejecución esta vez fue muy buena. El apoyo de la comunidad, el regente y las instalaciones preparadas fueron realmente extraordinarios. Kudus es una ciudad que ha dejado su propia huella en el desarrollo de las artes marciales indonesias», dijo.

Añadió que PON Martial Arts se desarrollará aún más en el futuro, facilitando que las personas accedan a las competiciones y disfruten del ambiente del campeonato nacional.

El presidente del Comité Organizador de Artes Marciales de PON 2025, Ryan Gozali, expresó su gratitud por la buena ejecución del evento, al que asistieron 37 provincias y 10 artes marciales.

«Durante más de dos semanas, hemos visto a los mejores atletas de Indonesia demostrar sus habilidades al más alto nivel. Esperamos que los atletas se lleven a casa no sólo medallas, sino también el entusiasmo para continuar entrenando y lograr mejores rendimientos», afirmó.

Ryan cree que el PON de artes marciales en Kudus ha tenido un impacto positivo en la economía local y es optimista en que se desarrollará el turismo deportivo en la ciudad de Kretek.

«Vimos que durante esta implementación, la economía de Kudus estaba cambiando de manera bastante significativa, desde la ocupación hotelera, las atracciones turísticas hasta los restaurantes llenos de visitantes», dijo.

Kudus Regent Sam’ani Intakoris agradeció a todas las partes que contribuyeron al éxito de PON Martial Arts 2025.

“La esperanza es que la implementación de la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales en Kudus Regency en 2027 pueda ser mejor y más perfecta”, dijo.