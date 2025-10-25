PON Kudus tiene más números de jiujitsu que PON Aceh-Sumatra del Norte

Kudus (ANTARA) – El presidente general de la Junta Ejecutiva de Ju-Jitsu de Indonesia (PBJI), Dedy Triharjanto, reveló que el número de competiciones de jiu-jitsu en el PON Kudus Martial 2025 ha aumentado significativamente en comparación con el PON Aceh-Sumatra del Norte de 2024.

“El KONI Central ha proporcionado 15 números de competencia adicionales para ju-jitsu durante el Kudus Martial PON 2025, más que el PON Aceh-North Sumatra, que tenía solo ocho números”, dijo Dedy Triharjanto, acompañado por el secretario general de PBJI, Ahmad Fakhrizal, en una conferencia de prensa en el Centro de Medios de Artes Marciales PON, Djarum Arena Kaliputu, Kudus, el viernes (24/10).

Con esta incorporación, continuó, todas las provincias tendrán la misma oportunidad de competir por medallas. En el evento participaron un total de 154 deportistas de 17 provincias.

Según Dedy, este número extra es un «gran regalo» de Central KONI para PBJI.

«Ahora se pueden reproducir canciones que nunca antes se habían reproducido a nivel PON. Esto abre grandes oportunidades para los potenciales atletas de ju-jitsu en toda Indonesia», dijo.

Destacó que el Kudus Martial Arts PON 2025 será un evento importante para el proceso de selección y desarrollo de los atletas nacionales de ju-jitsu, así como la preparación para eventos internacionales como los Bangkok SEA Games 2025 a realizarse en diciembre del próximo año.

Aparte de eso, Dedy dijo que la práctica de las artes marciales PON también estimuló el desarrollo del ju-jitsu en diferentes regiones. PBJI señaló que hay dos nuevas provincias que han formado una gestión y han enviado a sus atletas a Kudus.

«Actualmente PBJI está establecido en 25 provincias, sólo estamos preparando unas pocas», dijo.

Dedy también habló sobre la larga historia del ju-jitsu en Indonesia. Este arte marcial japonés es conocido en Indonesia desde la década de 1940, se desarrolló rápidamente en las décadas de 1980 y 1990 y comenzó a adaptarse al estilo brasileño de ju-jitsu en la década de 2000.

«PBJI se estableció oficialmente en 2017 y fue inaugurado por el presidente de KONI Central. Aunque somos relativamente jóvenes, hemos logrado logros orgullosos al aparecer dos veces en los Juegos Asiáticos, tres veces en los Juegos SEA, una vez en PON, una vez en los Juegos Asiáticos de la Juventud y varios otros campeonatos internacionales. El Ju-jitsu se ha convertido ahora en uno de los mejores deportes en Indonesia», dijo.

Dedy también expresó su agradecimiento al KONI Central por el éxito en la celebración del Kudus Martial Arts PON 2025 y aconsejó a los atletas que mantuvieran el espíritu deportivo.

«Esperamos que a través del PON Kudus Martial Arts 2025 nazcan excelentes atletas que se conviertan en activos nacionales. Tenemos un solo capital: atletas capaces de levantar a los rojiblancos en el extranjero», dijo.

