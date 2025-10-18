PON Kudus Martial Arts ha comenzado a competir en grados de pencak silat, sambo, kempo y lucha.

Kudus (ANTARA) – La Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales 2025, que se lleva a cabo en Kudus Regency, Java Central, comenzó a competir en pencak silat, sambo y kempo, después de la finalización y el buen desarrollo de las competiciones de taekwondo, judo, lucha libre y lucha.

«A partir del viernes (17/10), PON Self-Defense entró en la segunda fase, que incluyó la participación en tres deportes. Pencak silat comenzó el viernes (17/10), seguido de sambo y shorinji kempo», dijo el vicepresidente general de KONI Central, general de división (retirado) del TNI Dr. Suwarno en Kudus, el sábado.

Explicó que estas tres ramas tienen diferentes personajes y logros.

Pencak silat, dijo, es muy conocido y se ha convertido en la rama principal de Indonesia en los Juegos SEA y los Juegos Asiáticos. Kempo también tiene logros de clase mundial, Indonesia está incluso un nivel por debajo de Japón.

Sólo que, dijo, esta rama rara vez se ve cuestionada en el Sudeste Asiático. Indonesia está presionando para que Kempo se reinserte en la lista de sedes de los SEA Games a través de la comunicación con la federación del país de la ASEAN.

Para la rama del sambo, Suwarno explicó que este arte marcial ruso solo se conoce desde los Juegos Asiáticos de 2018 en Yakarta-Palembang.

Al comienzo de su aparición, muchos atletas provenían del judo y kurash. Es por eso que KONI ahora está reorganizándolo para que no haya superposiciones entre sucursales.

«Queremos que cada atleta se concentre en una rama. Si es judo, es judo; si es kurash, sigue siendo kurash; y si es sambo, concéntrate en sambo. Si participas en todas ellas, no serás el mejor», dijo.

Los resultados de los 32 números del deporte de sambo previsto reunión técnica decidió que solo participarían 27 canciones debido al número limitado de participantes en las diferentes categorías.

Una vez completada la segunda fase, PON Martial Arts pasa a la tercera fase participando en los deportes de jujitsu, karate y wushu.

Suwarno llamó a estas tres ramas ramas «duras», que son una parte importante de la nueva historia de la práctica de las artes marciales PON.

«Esta es una nueva historia para el mundo de las artes marciales indonesias. Esperamos que el KONI provincial pueda desarrollar a sus atletas más seriamente», afirmó.

Aconsejó a todos los atletas que no se contenten fácilmente con la victoria ni se desesperen por la derrota.

«No pares cuando ganes, y no pares porque hayas perdido. Los que ganan son los que entrenan más y más duro. Si te detienes, tus amigos que perdieron hoy podrán ganarte mañana», aconsejó Suwarno.

Añadió que los resultados de este PON Martial Arts serán un material de evaluación importante para el KONI provincial y los padres deportivos en la preparación de los atletas para eventos más importantes, incluidos los SEA Games y los Juegos Asiáticos.

PON Martial Arts 2025 se llevará a cabo en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, Java Central, del 12 al 26 de octubre de 2025.

Este PON participa en diez deportes, entre ellos kárate, grados de lucha, ju-jitsu, pencak silat, taekwondo, lucha libre, judo, sambo, wushu y shorinji kempo.

