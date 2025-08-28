POLRI: Ridwan Kamil fue investigado hoy en el informe sobre Lisa Mariana

JAKARTA (Antara) – La Dirección de la Ley Criminal (Dietipidsiber) de la Policía de Investigación Penal investigó el antiguo Java Occidental Ridwan Kamil el jueves sobre el informe presentado a la fama Lisa Mariana.

El comisionado de policía de Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri Polri Rizki Prakoso en Yakarta dijo el jueves que la investigación de hoy era profundizar la aclaración del informe de difamación de Ridwan Kamil a Lisa.

«La investigación del hermano RK (Ridwan Kamil) hoy es parte de la profundización del informe que se introdujo», dijo.

Rizki también dijo que la investigación de Lisa Mariana seguiría pronto.

«La próxima semana también realizaremos un estudio de la hermana Lisa Mariana, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de ADN que recibimos», dijo.

Después de que las dos partes hubieran sido investigadas, dijo, el equipo de investigación Dattipidsiber Bareskrim realizaría un título de caso para determinar más pasos legales, incluida la posibilidad de aumentar el estado del informe.

Ridwan Kamil Lisa Mariana informó anteriormente a Dittipidsiber Bareskrim Polri el 11 de abril de 2025 debido a una supuesta difamación.

Las dos disputas comenzaron cuando Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en una cuenta de Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató de contactar repetidamente a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.

En el proceso de investigación, se realizó una prueba de ADN entre Ridwan Kamil, Lisa Mariana y Putri Lisa con las iniciales ca.

Jefe de la Agencia de Laboratorio Médico y de Salud de la Policía Nacional Pusdokkes Brigadier -General Sumy Hasry Purwanti dijo que la prueba de ADN se sabía que la mitad del perfil de ADN de CA corresponde a la mitad del perfil de ADN Lisa Mariana.

Sin embargo, la mitad del ADN de otra CA no coincide con la mitad del perfil de ADN Ridwan Kamil.

«A partir de los resultados del análisis de todos los perfiles de ADN obtenidos, se ha demostrado científicamente que la CA genética es un hijo biológico de Lisa Mariana Presley Zonkandar, no un hijo biológico de Muhammad Ridwan Kamil», dijo Sumy.

